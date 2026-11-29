Trang phục truyền thống của phụ nữ Thái thường được người dân sử dụng trong các hoạt động chung của bản, của xã.

Bản Ngam được xem là một trong những điểm sáng về công tác bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống. Bản hiện có 446 hộ với gần 1.900 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, trong đó khoảng 70% số hộ vẫn sống trong những ngôi nhà sàn truyền thống. Để gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa này, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ ý nghĩa và tích cực tham gia bảo tồn di sản của dân tộc mình. Bên cạnh đó, bản đã thành lập 2 đội văn nghệ dân gian nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời trao truyền những làn điệu dân ca, điệu múa Thái cho thế hệ trẻ. Không dừng lại ở đó, bản Ngam còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ để tôn vinh nét đẹp truyền thống, qua đó khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương trong mỗi người dân.

Cùng với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bản Ngam đã tuyên truyền, vận động người dân phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm nâng cao thu nhập. Hiện bản có 14 hộ dân đầu tư làm dịch vụ du lịch, trong đó có 10 hộ làm du lịch cộng đồng và 4 hộ đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã đón khoảng 20.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Ông Ngân Văn Số, Trưởng bản Ngam, cho biết: “Nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, ban quản lý bản Ngam đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ có điều kiện cải tạo nhà sàn thành homestay, vừa giữ gìn kiến trúc truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu lưu trú, trải nghiệm của du khách. Cách làm này không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc”.

Không chỉ riêng bản Ngam, nhiều bản khác trên địa bàn xã Yên Thắng cũng chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong sinh hoạt hằng ngày, người dân vẫn duy trì giao tiếp bằng tiếng Thái, phụ nữ thường xuyên diện trang phục truyền thống vào các dịp lễ, tết, giúp lan tỏa các các giá trị truyền thống. Bên cạnh việc giữ gìn nếp sống văn hóa, nhiều hộ dân xã Yên Thắng còn biết phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển mô hình du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Ông Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thắng, cho biết: “Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái tới toàn thể Nhân dân thông qua các hội nghị, cuộc họp của xã, của bản. Bên cạnh đó, địa phương chú trọng vận động các hộ gia đình có điều kiện đầu tư phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa. Đồng thời, xã cũng tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ kinh phí mua sắm trang phục, đạo cụ cho các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ; tích cực tổ chức các hội thi, hội diễn nhằm lan tỏa và tôn vinh những nét đẹp đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái”.