Không gian trải nghiệm làm nón lá truyền thống tại nhà nghệ nhân Hoàng Thị Án.

Nón lá cọ truyền thống trong tiếng Tày gọi là “ăn chúp” hoặc “chúp cọ”. Nón nhẹ, bền, mát, theo chân người phụ nữ trong sinh hoạt hằng ngày, từ việc đồng áng, đi chợ đến đi hội. Trong nghi lễ cưới hỏi, chiếc nón được trao cho cô gái khi về nhà chồng, gửi gắm mong muốn về một người con hiếu thảo, một người vợ, người mẹ biết vun vén gia đình. Bởi vậy, chiếc nón không đơn thuần để che nắng, che mưa mà còn gắn với vẻ đẹp duyên dáng và những giá trị văn hóa của người Tày.

Nón Tày có phần ngoài được xếp thành hình chóp từ hai tàu lá cọ, bên trong đan thành những mắt hình lục giác đều; mắt đan càng nhỏ, nón càng đẹp và bền. Nón có hai vành, chóp tù, không nhọn như nón lá của người Kinh. Quai nón thường làm bằng thổ cẩm, tạo điểm nhấn mang sắc màu miền sơn cước. Để hoàn thành một sản phẩm, người thợ phải chăm chút từng công đoạn. Cây giang được chẻ mỏng, vót nhẵn để làm khung; lá cọ được rửa sạch, hơ lửa, phơi khô rồi vuốt phẳng, bảo đảm độ mềm, dai và màu sắc đồng đều. Nghệ nhân Hoàng Thị Huệ ở bản Tông Pình Cại, người có hơn 30 năm gắn bó với nghề, chia sẻ: “Chiếc nón trông đơn giản nhưng rất nhiều chi tiết, người làm cần kiên nhẫn và cẩn thận để nón được tròn trịa, bền chắc”. Đằng sau vẻ mộc mạc của chiếc nón là kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm cùng đôi bàn tay khéo léo của người thợ.

Trong cuộc sống hiện đại, cũng như nhiều nghề thủ công truyền thống khác, nghề làm nón đứng trước nguy cơ mai một. Mặc dù vậy, người dân địa phương không để nghề dần mất đi. Tại các thôn bản ở Lâm Thượng như Tông Pình Cại, Tông Pắng, Khéo Lẹng, Chang Pồng… những phụ nữ lớn tuổi biết nghề vẫn kiên trì làm nón lúc nông nhàn, hướng dẫn con cháu từng kỹ thuật. Nỗ lực gìn giữ nghề còn được thể hiện trong các sinh hoạt cộng đồng và lễ hội truyền thống. Dịp lễ hội Pay Tái diễn ra vào tháng 7 âm lịch hằng năm, người dân tổ chức các cuộc thi đan nón nhằm tôn vinh sự khéo léo, kinh nghiệm của các bà, các chị. Hình ảnh chiếc nón lá cọ xuất hiện cùng trang phục và những điệu múa truyền thống góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa Tày trong không gian lễ hội, đồng thời tạo cơ hội để du khách tìm hiểu đời sống bản địa.

Cùng với nỗ lực của cộng đồng, du lịch đang mở thêm hướng phát triển cho nghề làm nón. Năm 2025, Làng du lịch xã Lâm Thượng được Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất”; ghi nhận những nỗ lực bảo tồn văn hóa, khai thác tiềm năng thiên nhiên và phát triển du lịch dựa vào cộng đồng. Sức hấp dẫn của địa phương đến từ cảnh quan còn nguyên sơ, sự thân thiện của người dân và những trải nghiệm văn hóa gần gũi.

Một hướng đi đáng chú ý là sự kết hợp giữa bảo tồn nghề và cải thiện sinh kế thông qua các mô hình lưu trú cộng đồng. Thời gian qua, nhiều tour du lịch và cơ sở lưu trú đã đưa hoạt động học làm nón lá vào chương trình trải nghiệm, chẳng hạn như Xới Farmstay, Nhà Lin, Tày House… Với chi phí khoảng 300-400.000 đồng, du khách được nghệ nhân hướng dẫn làm nón từ nguyên liệu chuẩn bị sẵn, vừa trải nghiệm các công đoạn thủ công, vừa lắng nghe câu chuyện văn hóa và mang sản phẩm về nhà. Hầu hết du khách trong nước và quốc tế đều bày tỏ sự ấn tượng, yêu thích với sản phẩm đẹp mắt, tiện dụng và chứa đựng những tri thức, tâm tình của người làm nón. Từ tháng 7/2026, trong khuôn khổ dự án “Lâm Thượng - Hồi sinh Di sản, Kết nối sinh kế xanh”, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE), trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đã đồng hành cùng gia đình nghệ nhân Hoàng Thị Án ở bản Tông Pắng xây dựng không gian trải nghiệm nghề đan nón tại homestay của gia đình. Khi hoạt động làm nón trở thành một phần của hành trình, thành phẩm có thể chưa thật đều tay, nhưng việc tự mình hoàn thành một chiếc nón giúp du khách hiểu rõ hơn sự công phu của nghề thủ công và có thêm kỷ niệm về vùng đất đã ghé thăm.

Theo bà Triệu Thị Thiện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lâm Thượng, nghề làm nón lá được các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ kết nối thị trường và xây dựng thương hiệu sản phẩm, hướng tới nâng cao giá trị nón thủ công và tạo sinh kế ổn định. Địa phương cũng khuyến khích phụ nữ duy trì nghề đan lát, thêu dệt thổ cẩm, tham gia du lịch cộng đồng và giữ gìn không gian làng bản sạch đẹp. Những hoạt động này tạo điều kiện để người dân vừa bảo tồn văn hóa, vừa chủ động phát triển kinh tế ngay trên quê hương. Khi có thêm đầu ra từ du lịch và sự chung tay của nhiều nguồn lực, nghề làm nón không còn chỉ dựa vào ý thức gìn giữ của những người cao tuổi. Mỗi chiếc nón được làm ra hôm nay tiếp tục mang giá trị sử dụng, đồng thời “kể” câu chuyện về tri thức dân gian, sự khéo léo và bản sắc cộng đồng.