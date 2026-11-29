Cúc Họa Mi trắng tinh khôi được bày bán trên phố Hà Nội những ngày đầu đông. Ảnh: T.V.A

Đó là lúc qua cửa sổ toa tàu đang hướng về phương Nam, ngắm công viên Thống Nhất thấp thoáng gương nước mặt hồ dưới tán cây xanh còn mờ trong sương trên đường Lê Duẩn, rồi đường Giải Phóng cùng những gương mặt người buổi sớm mai trước những chắn tàu…. chầm chậm trôi qua mà nhận ra mình đang tạm xa thành phố, xa những buổi sáng, buổi chiều gắn bó. Một cảm giác như là nhớ nhung, luyến tiếc.

Sự nhớ nhung, thấp thỏm càng rõ hơn vào những lúc cuộc chia xa với thành phố diễn ra ở những thời điểm mà Hà Nội thường có những khoảnh khắc ghi dấu ấn riêng có, nhưng lại chợt đến, chợt đi mà không dễ gì nắm bắt.

Đó là lúc những mảy hoa sấu đầu tiên vẽ những đường kỉ hà trên hè phố Trần Hưng Đạo, những tiếng ve đầu tiên gọi đất trời vào Hạ, làn sương thu mỏng mảnh đầu tiên vấn vít trên những tàng cây ven hồ Hoàn Kếm báo hiệu Thu về, những khóm dã quỳ đầu tiên bừng lên trong nắng sớm đầu Đông trên sườn non Tản…

Đôi lúc tự hỏi, mình có quá tham lam khi đã sống cả đời ở Hà Nội, bao mùa thay đổi, mà vẫn tiếc, vẫn lo một lần lỡ mất hạnh phúc được rung động trước thời khắc kỳ diệu hiếm hoi của tự nhiên?

Vẫn biết rằng đó là sự tham lam, nhưng vẫn không nén được lòng mình, chợt nuối tiếc một sáng mùa Thu Hồ Gươm in màu trời xanh thẳm, một chiều đầu Đông lá vàng xào xác theo cái se lạnh của hơi may.

Rồi những búp sen đầu tiên, một mùi hương hoa sấu đậm ngọt tháng Tư, nụ sen Tây Hồ tháng Sáu. Cũng thầm nghĩ chắc không ít người có thể sẻ chia cái tâm trạng đó của tôi.

Mà quả thật, đó không phải sự thấp thỏm vô căn cứ. Tỷ như những ngày đầu Đông này, tôi cứ thầm xuýt xoa vì không kịp cắm một bình cúc Họa Mi, loài hoa mỗi năm chỉ ghé thăm Hà Nội mươi lăm ngày.

Ít năm gần đây, cúc Nhật, hay còn có cái tên rất nên thơ là cúc Họa Mi đã trở thành nỗi nhớ cho người yêu hoa đất kinh kì. Cứ vào độ đầu Đông, khi cái nắng hanh hao bắt đầu rót mật trên phố phường Hà Nội, cúc Họa Mi lác đác xuất hiện trên những gánh hàng hoa bán rong nơi hè phố.

Có lẽ loài hoa này hút hồn người yêu hoa nơi phố thị bởi nét dân dã, đồng nội của nó làm mềm đi cái khô cứng ngày càng gia tăng của một thành phố chất ngất những bê tông, nhôm kính.

Hãy thử tưởng tượng một chiều nào đó, trong dòng người xe chen chúc, ánh nhìn của bạn chợt mát đi bởi mẹt cúc trắng đến tinh khôi của một bà, một chị hàng hoa. Vẻ tươi mát, khỏe khoắn pha chút điệu đà của loài cúc đồng nội này khiến người yêu hoa không thể kìm giữ nỗi mong muốn dừng ngay xe lại mà chọn một ôm hoa mang về làm đẹp cho phòng khách nhỏ nhà mình.

Nói là chọn cho có, chứ thật ra vào những ngày đầu vụ, cả mẹt hoa, cành nào, bó nào cũng tươi mởn, khỏe khoắn đầy sức sống, cắm vào bình nào, lọ nào, thậm chí là một chiếc cốc uống nước cũng đẹp.

Và loài hoa này đủ sức làm đẹp từ một phòng khách rộng rãi, sang trọng cho đến một căn phòng nhỏ khiêm tốn của một cặp vợ chồng nghèo mới cưới…. Có lẽ đó cũng là cái duyên hút hồn người của thứ hoa dân dã này.

Riêng với tôi, những bông cúc Họa Mi đẹp nhất là khi được cắm trong những bình gốm Phù Lãng.

Loài hoa nhỏ, trắng một màu trắng mong manh, tinh khiết, điểm chút nhụy vàng, được làm nền bởi những phiến lá xanh thẫm, khỏe khoắn với nét viền tinh xảo được tôn lên bởi một bình gốm Phù Lãng sắc nâu trầm thô mộc mà vẫn có nét hào hoa của xứ Kinh Bắc.

Có thể nói mà không sợ quá lời, bình cúc Họa Mi là một tuyệt phẩm, nó khiến bất cứ họa sĩ nào cũng phải động lòng cầm cọ mà ghi lại trên vải một bức tĩnh vật để đời.

Nếu như hoa đào còn vương vấn cả một mùa Xuân, sen hồng thơm suốt những ngày Hạ, cúc vàng thắm cả độ Thu về thì cúc Họa Mi như muốn chơi trốn tìm cùng người hàng phố. Chỉ sau ít ngày đưa nét duyên đồng nội vào chốn phố phường, loài cúc này thoảng đi như gió.

Lắm người mải việc gì đó hay đi vắng ít ngày, về Hà Nội chẳng kịp hưởng cái thú ngắm cúc Họa Mi cứ ngơ ngẩn tiếc. Đầu Đông này, tôi nằm trong số người mang tâm trạng tiếc nuối ấy sau một chuyến đi về miền Tây Nam bộ nắng gió.

Thế là lỡ mất một mùa hoa...