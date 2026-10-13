Từ EUDR đến cơ hội nâng giá trị cà phê Việt

Với khoảng 85% sản lượng cà phê dành cho xuất khẩu, ngành cà phê Việt Nam đang đứng trước ngày càng nhiều yêu cầu mới từ các thị trường quốc tế. Trong đó, Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đặt ra yêu cầu cao hơn về nguồn gốc và tính minh bạch của sản phẩm.

Ông Phạm Phú Ngọc chia sẻ về hành trình của chương trình NESCAFÉ Plan trong hỗ trợ nông dân chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp tái sinh.

Tại hội thảo “Nâng cao giá trị, đảm bảo tuân thủ và thúc đẩy tăng trưởng xanh trong ngành cà phê và ca cao” do Tổ chức quốc tế 4C phối hợp Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức ngày 17-9 tại TP HCM, các chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp (DN) cho rằng đây cũng là cơ hội để ngành cà phê chuẩn hóa chuỗi cung ứng.

Ông Cyril Loisel, Bí thư Thứ nhất, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, cho biết EUDR nhằm giảm nguy cơ các sản phẩm liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng được đưa vào thị trường EU, đồng thời thúc đẩy các sản phẩm có nguồn gốc hợp pháp và không gây mất rừng.

Theo quy định, DN phải chứng minh sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc, tính hợp pháp và không liên quan đến phá rừng. EUDR dự kiến áp dụng từ ngày 30-12 đối với DN quy mô lớn và vừa, từ ngày 30-6-2027 đối với DN siêu nhỏ và nhỏ.

Chuẩn hóa từ vùng trồng

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Nông nghiệp Nestlé Việt Nam, Trưởng đại diện Nestlé tại Tây Nguyên, phụ trách chương trình NESCAFÉ Plan, cho biết sáng kiến Nescafé Plan được DN triển khai tại Việt Nam từ năm 2011 nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành cà phê.

Đến nay, chương trình đã kết nối với hơn 23.000 hộ nông dân tại các vùng trồng trọng điểm để thực hành các hoạt động đào tạo kỹ thuật canh tác, hỗ trợ tái canh cà phê già cỗi và khuyến khích sử dụng hiệu quả tài nguyên trong sản xuất.

Bên cạnh đó, chương trình còn thúc đẩy việc áp dụng các thực hành nông nghiệp tái sinh và tiêu chuẩn canh tác bền vững, góp phần cải thiện năng suất, chất lượng hạt cà phê...

Cán bộ kỹ thuật NESCAFÉ Plan hướng dẫn nông dân thực hành cải tạo đất.

Đây là chương trình dài hạn giúp Nestlé quản trị chuỗi giá trị từ nông dân, đại lý, nhà thu gom, nhà buôn đến nhà máy. Trong quá trình triển khai NESCAFÉ Plan, Nestlé và các DN đối tác hỗ trợ chi phí chuyển đổi để nông dân đáp ứng các yêu cầu về truy xuất và chứng nhận.

Song song đó, chương trình còn kết hợp các hướng dẫn canh tác nhằm nâng hiệu quả kinh tế. Nông dân tham gia được hướng dẫn sử dụng nước, phân bón phù hợp, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật và tăng cường các biện pháp sinh học.

Việc xen canh cà phê với các loại cây như tiêu, mắc ca cũng được áp dụng nhằm đa dạng hóa sản xuất và tạo thêm nguồn thu. Theo ông Ngọc, nông nghiệp tái sinh đang trở thành một hướng quan trọng trong chương trình, tập trung vào sức khỏe đất, bảo vệ nguồn nước và đa dạng sinh học.

Nâng giá trị cà phê Việt bằng chế biến Trong hơn 30 năm đầu tư vào Việt Nam, Nestlé từng bước xây dựng chuỗi giá trị cà phê từ vùng nguyên liệu, hỗ trợ canh tác đến chế biến và xuất khẩu. Bên cạnh đầu tư vùng trồng, những năm qua, Nestle đã đầu tư gần 580 triệu USD vào nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao, gia tăng giá trị cho hạt cà phê Việt để xuất các sản phẩm cà phê cao cấp đi gần 40 thị trường trên khắp thế giới. Tháng 8 vừa qua, nhà máy đã đưa vào vận hành dây chuyền đóng gói cà phê hòa tan trong hũ thủy tinh (Jar Line), công suất 350.000 hũ/ngày, sản phẩm được xuất khẩu đến 11 quốc gia.