Gần 52 tỉ USD xuất khẩu điện thoại: 3 thị trường chiếm hơn nửa

Ba thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hàn Quốc chiếm 50,6% kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong 9 tháng đầu năm 2026

Ba thị trường đóng góp hơn 26 tỉ USD

Theo số liệu Cục Hải quan (Bộ Tài chính), 9 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu điện thoại và linh kiện lớn nhất trong nhóm được thống kê, với kim ngạch đạt 11,3 tỉ USD.

Hoa Kỳ đứng thứ hai với 9,48 tỉ USD, trong khi Hàn Quốc đạt 5,4 tỉ USD. Tổng kim ngạch tại ba thị trường này đạt 26,18 tỉ USD, tương đương 50,6% tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam trong kỳ.

Tỷ trọng này cho thấy kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện tập trung đáng kể tại ba thị trường lớn. Diễn biến thị trường tại những điểm đến này vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả xuất khẩu của ngành hàng.

Ngoài ba thị trường trên, UAE đạt khoảng 2,47 tỉ USD; Nhật Bản đạt 2 tỉ USD; Ấn Độ đạt 1,8 tỉ USD; Áo đạt 1,7 tỉ USD và Đức đạt 1 tỉ USD. Thái Lan đạt khoảng 771 triệu USD.

Xuất khẩu điện thoại tăng tốc rồi chững lại trong tháng 9

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt gần 51,77 tỉ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch theo tháng có sự biến động đáng chú ý.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 đạt khoảng 4,55 tỉ USD, tăng lên 6,8 tỉ USD trong tháng 7 và đạt khoảng 7,08 tỉ USD trong tháng 8. Sang tháng 9, con số này giảm còn khoảng 6,17 tỉ USD.

Như vậy, kim ngạch tháng 8 cao hơn tháng 4 khoảng 55,6%, cho thấy quy mô xuất khẩu trong giai đoạn này đã tăng đáng kể. Dù vậy, mức giảm trong tháng 9 so với tháng trước chưa đủ để khẳng định xu hướng xuất khẩu đang suy yếu, nếu chưa đối chiếu thêm số liệu cùng kỳ và diễn biến những tháng tiếp theo.

Với kim ngạch gần 52 tỉ USD sau 9 tháng, điện thoại và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu có quy mô lớn của Việt Nam. Bên cạnh việc duy trì các thị trường chủ lực, mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị gia tăng trong nước vẫn là những vấn đề đáng chú ý đối với triển vọng của ngành hàng.

MẠNH LÊ