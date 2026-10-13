Phố Bảng rộn ràng chuẩn bị đón mùa hoa tam giác mạch

Xã Phố Bảng đang tích cực chuẩn bị cho mùa Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm 2026

Khi những cơn gió thu se lạnh tràn về trên Cao nguyên đá Đồng Văn, Phố Bảng lại khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng của mùa hoa Tam giác mạch. Giữa núi đá trùng điệp, những vạt hoa khoe sắc trắng, hồng phớt, tím hồng, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, quyến rũ, mời gọi du khách khám phá vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Không rực rỡ, kiêu sa, hoa Tam giác mạch chinh phục lòng người bằng vẻ đẹp mộc mạc, mong manh mà đầy sức sống. Những nương hoa hòa quyện cùng thôn, bản bình yên tạo nên sức hút riêng cho Phố Bảng, điểm đến giàu bản sắc giữa miền Cao nguyên đá Đồng Văn.

Hoa Tam giác mạch khoe sắc giữa núi đá trùng điệp, hòa quyện cùng vẻ đẹp bản làng và bản sắc văn hóa vùng cao Phố Bảng

Những ngày này, các tổ, nhóm và đơn vị liên quan tại xã Phố Bảng đang tập trung thiết kế, thi công các mô hình tạo hình hoa Tam giác mạch, chuẩn bị cho Hội thi trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm 2026.

Từ khâu lựa chọn vật liệu, bố trí không gian đến trang trí chi tiết đều được thực hiện cẩn thận, hướng tới sự hài hòa về thẩm mỹ, sáng tạo trong thiết kế và phù hợp với cảnh quan địa phương.

Hội thi là dịp để các tổ, nhóm phát huy tinh thần đoàn kết, khả năng sáng tạo và sự khéo léo, mang đến những mô hình độc đáo lấy cảm hứng từ loài hoa đặc trưng của vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Mỗi mô hình không chỉ thể hiện ý tưởng nghệ thuật mà còn gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào về văn hóa truyền thống và mong muốn giới thiệu hình ảnh Phố Bảng thân thiện, giàu bản sắc đến với du khách.

Các mô hình hoa Tam giác mạch mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao ở Phố Bảng

Điểm nhấn là các mô hình được khuyến khích lồng ghép họa tiết thổ cẩm, hình ảnh nhà truyền thống, trang phục dân tộc và những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng cao. Qua bàn tay sáng tạo của người dân, các giá trị văn hóa truyền thống được thể hiện sinh động, gần gũi, góp phần tạo không gian để du khách vừa tham quan, chụp ảnh, vừa tìm hiểu đời sống và bản sắc của cộng đồng địa phương.

Cùng với việc hoàn thiện các mô hình dự thi, xã Phố Bảng chú trọng chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, trang trí các khu vực tổ chức hoạt động và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ người dân, du khách.

Với sự chủ động của chính quyền, sự vào cuộc của các tổ, nhóm và hưởng ứng tích cực của người dân, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm 2026 tại Phố Bảng đang được triển khai đồng bộ. Không chỉ góp phần tạo điểm nhấn cho không gian lễ hội, sự tham gia trực tiếp của cộng đồng còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong gìn giữ cảnh quan, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Mùa hoa Tam giác mạch góp phần tạo sức hút cho du lịch Phố Bảng

Trên Cao nguyên đá Đồng Văn, mùa hoa Tam giác mạch từ lâu đã trở thành một dấu hẹn được nhiều du khách mong chờ. Sắc hoa dịu dàng giữa miền đá xám, những bản làng mang đậm dấu ấn văn hóa và nhịp sống bình yên của đồng bào vùng cao tạo nên hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc.

Việc kết hợp cảnh quan mùa hoa với các hoạt động văn hóa, trải nghiệm được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển các dịch vụ du lịch, tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Phố Bảng quyến rũ du khách bởi sắc hoa Tam giác mạch, cảnh sắc núi đá và bản sắc văn hóa vùng cao

Mùa hoa Tam giác mạch về mang theo lời mời gọi du khách đến với Phố Bảng, nơi đá núi hùng vĩ hòa quyện cùng sắc hoa dịu dàng, nơi vẻ đẹp thiên nhiên gặp gỡ bản sắc văn hóa và lòng hiếu khách của người vùng cao.

Đến Phố Bảng dịp này, du khách có cơ hội hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên, đắm mình trong mùa hoa Tam giác mạch giữa miền cao nguyên đá và cảm nhận nét đẹp riêng có của vùng đất địa đầu Tổ quốc.