Đầu tư F88 (F88) lãi hơn 1.000 tỷ đồng sau 9 tháng, đặt mục tiêu 1.500 tỷ đồng cả năm

Lợi nhuận tăng 80% sau 9 tháng

CTCP Đầu tư F88 (mã ck: F88) công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2026.

Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 4.349 tỷ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ. Hoạt động cho vay tiếp tục là nguồn thu chủ lực, mang về gần 3.728 tỷ đồng, tăng 52,4%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.087 tỷ đồng, tăng 80%, hoàn thành khoảng 96% kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay ròng đạt 9.540 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ và tăng 32,2% so với đầu năm.

Theo F88, chỉ tiêu này bao gồm các khoản vay do ngân hàng đối tác giải ngân, trong đó F88 cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm, hưởng phí dịch vụ và chịu các rủi ro tín dụng liên quan. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tính trên cơ sở 12 tháng gần nhất đạt 35,1%.

Hiệu quả vận hành tiếp tục được cải thiện khi chi phí hoạt động trong 9 tháng tăng 24%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 54,2% của doanh thu. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 43%, thấp hơn 10,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí vốn tính trên cơ sở 12 tháng gần nhất giảm còn 13,3%, so với 14,4% cùng kỳ năm trước.

F88 chính thức cán mốc 1.000 phòng giao dịch.

Đến cuối tháng 9, mạng lưới F88 đạt 1.000 phòng giao dịch, hoàn thành mục tiêu đề ra từ đầu năm. Riêng trong quý III, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 95.500 khách hàng vay mới, trong khi tỷ lệ khách hàng quay lại đạt 68%. Cùng với mở rộng quy mô cho vay, F88 cho biết tiếp tục kiểm soát rủi ro tín dụng. Theo chính sách của doanh nghiệp, các khoản vay quá hạn trên 90 ngày được xóa khỏi danh mục nội bảng nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi và thu hồi.

Trong 9 tháng, số tiền thu hồi từ các khoản nợ đã xử lý rủi ro đạt 289 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. F88 cho biết, doanh nghiệp đang điều chỉnh chính sách theo từng nhóm khách hàng và địa bàn, đồng thời theo dõi các chỉ báo rủi ro sớm, nâng chất lượng thẩm định và thu hồi nợ nhằm cân bằng giữa tăng trưởng danh mục, hiệu quả hoạt động và chi phí rủi ro.

Mảng bảo hiểm tăng trưởng gần 75%

Bên cạnh hoạt động cho vay, mảng phân phối bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng nhanh. Trong 9 tháng, doanh thu từ mảng này đạt gần 583 tỷ đồng, tăng 74,6% so với cùng kỳ.

Thông qua thương hiệu Ngôi Nhà Xanh (NNX), F88 phát triển hoạt động phân phối bảo hiểm độc lập, hướng tới cả nhóm khách hàng không có nhu cầu vay vốn. Doanh nghiệp cho biết lợi thế của mô hình đến từ mạng lưới phòng giao dịch, dữ liệu khách hàng tích lũy trong quá trình hoạt động và khả năng hỗ trợ trực tiếp.

Bổ sung nguồn vốn cho tăng trưởng

Cùng với kết quả kinh doanh, F88 tiếp tục huy động thêm nguồn lực phục vụ hoạt động cho vay. Theo cập nhật 9 tháng, doanh nghiệp đã huy động thành công 833,5 tỷ đồng thông qua trái phiếu đại chúng và 781,9 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Trong quý III/2026, HĐQT F88 cũng phê duyệt việc thực hiện các khoản vay nước ngoài với tổng quy mô lên tới 50 triệu USD.

Theo doanh nghiệp, việc đa dạng hóa các nguồn tài trợ trong nước, quốc tế cùng cơ chế hợp tác với ngân hàng giúp F88 có thêm lựa chọn về chi phí, kỳ hạn và cơ cấu nguồn vốn để phục vụ kế hoạch tăng trưởng.

Với lợi nhuận trước thuế đạt 1.087 tỷ đồng sau 9 tháng, tương đương khoảng 96% kế hoạch năm, F88 đặt kỳ vọng lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 đạt 1.500 tỷ đồng, cao hơn khoảng 32% mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.