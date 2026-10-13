Giáo viên TPHCM nghỉ hè không được nhận thu nhập tăng thêm

Theo quy định mới của TPHCM về xếp loại và chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, việc xác định số ngày làm việc thực tế là một trong những căn cứ để xem xét chi khoản thu nhập này.

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, quy định phân biệt giữa thời gian năm học và thời gian nghỉ hè của giáo viên, giảng viên.

Cụ thể, trong năm học, giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy đủ số tiết nghĩa vụ theo quy định, thực hiện đầy đủ các hoạt động chuyên môn khác theo phân công của cấp có thẩm quyền và không thuộc các trường hợp nghỉ không được tính ngày làm việc thực tế thì được tính là làm đủ số ngày làm việc thực tế.

Giáo viên và học sinh TPHCM

Trong thời gian hè, giáo viên, giảng viên thực hiện theo quy định về số ngày làm việc thực tế và cách tính ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm.

Theo đó, số ngày làm việc thực tế là những ngày cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tham gia thực hiện nhiệm vụ theo quy định và theo phân công bằng văn bản của cấp có thẩm quyền. Căn cứ số ngày làm việc thực tế, người có thẩm quyền xem xét, giải quyết việc chi thu nhập tăng thêm.

Đáng chú ý, quy định nêu rõ những ngày nghỉ hè của công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo mà không được cấp có thẩm quyền phân công chính thức bằng văn bản để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở giáo dục, đào tạo sẽ không được tính là ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm.

Như vậy, giáo viên nghỉ hè không mặc nhiên được tính ngày làm việc thực tế để hưởng khoản thu nhập này. Trường hợp được phân công chính thức bằng văn bản thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian hè, số ngày làm việc thực tế sẽ được xem xét theo quy định.

Ngoài thời gian nghỉ hè không có phân công nhiệm vụ chuyên môn bằng văn bản, các ngày nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau hoặc nghỉ điều trị chấn thương do tai nạn lao động cũng không được tính là ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm.

Tương tự, những ngày tham gia chương trình học theo hệ tập trung mà không được cấp có thẩm quyền phân công công tác và đã bàn giao nhiệm vụ chuyên môn cho người khác thực hiện cũng không được tính.