VIS 2026 thúc đẩy kết nối đầu tư và thương mại hóa công nghệ

Từ ngày 13 - 15/10/2026, Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới sáng tạo Việt Nam diễn ra tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Critical Mass - The New Currents of Innovation: Vietnam at the Center of a Global Realignment”. Chương trình tập trung vào việc kết nối nguồn vốn với tri thức, công nghệ và thể chế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Năm 2025, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng GDP đạt 8% và xuất khẩu tăng 16,7%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đạt 27,6 tỷ USD. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư quốc tế dịch chuyển theo hướng chọn lọc, VIS 2026 đặt ra bài toán thu hút đầu tư gắn với khả năng tiếp nhận công nghệ và giữ lại giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Các nội dung thảo luận gắn với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, từ tiếp cận nguồn vốn đến đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Ông Huỳnh Công Thắng, đại diện Ban tổ chức cho biết, VIS 2026 hướng tới kết nối nguồn lực của cơ quan quản lý với các tập đoàn, quỹ đầu tư và trường đại học để cùng tìm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Một trong những nội dung trọng tâm là diễn đàn “Capital Without Borders”, tập trung thảo luận về lộ trình xây dựng khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh. Các phiên trao đổi đề cập đến khung pháp lý về sở hữu vốn nước ngoài cùng cơ chế lưu chuyển vốn và chính sách thu hút nhân tài.

Theo thông tin Ban tổ chức cung cấp, những nội dung này hướng đến đóng góp giải pháp cho mục tiêu đưa khu thương mại tự do đóng góp 1/5 GDP TP Hồ Chí Minh vào năm 2045. Ở lĩnh vực công nghệ, hội nghị chuyên đề tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và sản xuất thông minh. Chương trình đồng thời bàn về chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Phiên thảo luận do Đại học RMIT Việt Nam đồng tổ chức dự kiến giới thiệu mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, trong đó có việc cấp phép sử dụng tài sản trí tuệ. Nội dung trao đổi hướng đến cách đưa kết quả nghiên cứu về robot và AI từ phòng thí nghiệm ra thị trường thông qua hợp tác với doanh nghiệp.

Theo số liệu Ban tổ chức cung cấp, Việt Nam đứng thứ 43 trong 139 nền kinh tế về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026, với đầu ra đổi mới sáng tạo xếp thứ 35 và đầu vào xếp thứ 54. Việc tăng cường kết nối giữa nghiên cứu với đầu tư và ứng dụng thực tế là một nội dung được chương trình chú trọng.

Theo kế hoạch, VIS 2026 có hơn 150 phiên kết nối giao thương trực tiếp. Chuỗi chương trình ASEAN CrossConnect, đồng tổ chức với Cradle Fund Malaysia, tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ gặp gỡ các tập đoàn và quỹ đầu tư khu vực nhằm trao đổi nhu cầu và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Thông qua các phiên kết nối, doanh nghiệp có thể tìm đối tác cung cấp giải pháp cho những vấn đề trong vận hành và phát triển sản phẩm. Các dự án khởi nghiệp cũng có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn và thị trường để thương mại hóa công nghệ.

Hội nghị dành các phiên thảo luận cho kinh tế xanh và tài chính gắn với các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Chương trình đề cập đến yêu cầu thích ứng với Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) và nâng khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng.

Tọa đàm “Cạnh tranh bằng định chuẩn trong thời kỳ xoay trục kinh tế” có sự đồng chủ trì của Masterise Group, đối tác chiến lược của VIS 2026. Theo chương trình, đại diện doanh nghiệp sẽ chia sẻ kinh nghiệm áp dụng tiêu chuẩn quốc tế vào hạ tầng và các dự án trọng điểm, qua đó trao đổi về yêu cầu nâng năng lực đáp ứng tiêu chuẩn của doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia thị trường quốc tế.