Hải Phòng thúc đẩy liên kết, tạo đà cho doanh nghiệp bứt phá

Đây là dịp nhằm tôn vinh những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, hội nghị còn đặt ra yêu cầu cùng nhìn nhận những điểm nghẽn đang cản trở doanh nghiệp phát triển, từ đó tìm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời nhấn mạnh, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều là những bộ phận quan trọng của nền kinh tế, cùng đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Thực tế tại Hải Phòng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của khu vực doanh nghiệp trong tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Thành phố đã duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số trong 11 năm liên tiếp.

9 tháng đầu năm 2026, GRDP Hải Phòng tăng 12,08%; riêng quý III tăng 13,09%, cao nhất trong 6 năm qua và đứng thứ ba toàn quốc. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 164.000 tỉ đồng, bằng 84% dự toán, tăng gần 13% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt gần 81.000 tỉ đồng. Thành phố thu hút trên 3,6 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, bằng hơn 93% kế hoạch năm, tăng 64% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 31.000 tỉ đồng, bằng 83,4% kế hoạch, đứng thứ năm toàn quốc về tỷ lệ giải ngân.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, toàn thành phố hiện có gần 55.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm 2026, hơn 5.500 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 52.100 tỉ đồng. Các khu vực kinh tế đóng góp trên 93% GRDP, giải quyết việc làm cho khoảng 98% lực lượng lao động và đóng góp trên 58.000 tỉ đồng vào thu ngân sách nhà nước, không tính tiền sử dụng đất, tương đương gần 36% tổng thu ngân sách của thành phố.

Đằng sau quy mô và những con số tăng trưởng ấy là yêu cầu cấp thiết phải nâng tầm doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy Hải Phòng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về quy mô, năng lực cạnh tranh, quản trị, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động; mối liên kết giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ, giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài còn bất cập, chưa hình thành được những chuỗi liên kết phát triển bền vững.

Hải Phòng tiếp tục là nơi kết nối phát triển kinh tế vùng

Với hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp và vị trí kết nối những hành lang kinh tế quan trọng, Hải Phòng có điều kiện thuận lợi để phát triển mạng lưới sản xuất, cung ứng và logistics có sức cạnh tranh cao. Thành phố cũng là địa bàn thu hút lượng vốn đầu tư nước ngoài lớn, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn quốc tế.

Theo định hướng được Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nêu tại hội nghị, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mục tiêu là thúc đẩy hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp hỗ trợ và hình thành các chuỗi cung ứng ngay tại Hải Phòng.

Doanh nghiệp cần chủ động đổi mới, nâng cao vai trò vị thế của mình

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, trách nhiệm không chỉ thuộc về chính quyền hay các tập đoàn đầu tư lớn. Doanh nghiệp trong nước cần chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và sản xuất, tìm hiểu thị trường, chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong khi đó, doanh nghiệp FDI cần tăng cường kết nối, tạo điều kiện để doanh nghiệp nội địa tham gia cung ứng linh kiện, sản phẩm phụ trợ và dịch vụ.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu thẳng thắn chỉ ra rằng, dù đã có nhiều cố gắng, công tác quản lý, điều hành của thành phố vẫn còn những hạn chế. Việc giải quyết thủ tục hành chính và các vướng mắc về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường có lúc chưa kịp thời, làm tăng chi phí, kéo dài thời gian và ảnh hưởng đến cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

Thời gian qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài nhiều năm. Trong đó, 151/151 dự án tồn đọng đã có phương án xử lý, góp phần từng bước tháo gỡ khó khăn và khơi thông nguồn lực đầu tư.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành và địa phương chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển và phục vụ; thường xuyên lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả, công bằng, minh bạch; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp. Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp cần trở thành thước đo quan trọng đối với chất lượng điều hành.

Sau hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, phân loại và tham mưu giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện đề án nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp Hải Phòng giai đoạn 2027-2030, tầm nhìn 2035.

Hải Phòng đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm trở lên, đến năm 2030 có 87.000 doanh nghiệp. Thành phố phấn đấu có ít nhất ba doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 14,5-15%/năm, đóng góp khoảng 43-45% GRDP và 55-57% thu ngân sách nội địa. Thành phố cũng đặt định hướng phát triển Hải Phòng trở thành “siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương logistics và kinh tế của khu vực Đông Á”.