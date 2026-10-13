Nga tiết lộ giá trị năng lượng xuất khẩu sang EU bất chấp trừng phạt

Hoạt động cung ứng năng lượng của Nga cho thị trường châu Âu vẫn được duy trì bất chấp các lệnh trừng phạt liên quan xung đột tại Ukraine. (Nguồn: The Moscow Times)

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Vesti, Phó Thủ tướng Nga cho hay, tổng giá trị xuất khẩu năng lượng sang EU đã vượt mức 250 tỷ USD do Mỹ ước tính trước đó.

Theo dữ liệu của Bộ Năng lượng Nga, trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị năng lượng nước này cung cấp cho thị trường châu Âu đạt 21,3 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh, hoạt động cung ứng năng lượng vẫn được duy trì trong những lĩnh vực thuộc diện miễn trừ trừng phạt.

Quan chức cấp cao Nga khẳng định, Moscow vẫn thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng và duy trì cung ứng năng lượng cho khách hàng châu Âu, dù cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang thị trường này đã có nhiều thay đổi trong những năm gần đây.

Bên cạnh hoạt động thương mại với châu Âu, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết, các doanh nghiệp Nga và Mỹ đã bắt đầu đàm phán về giao dịch dầu diesel.

Các cuộc thảo luận diễn ra song song với những cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Bộ Năng lượng Nga và Bộ Năng lượng Mỹ.

Theo Phó Thủ tướng Alexander Novak, Nga có khả năng nâng lượng dầu diesel xuất khẩu ra thị trường toàn cầu lên 3,5 triệu tấn mỗi tháng vào cuối năm nay.

Nguồn cung bổ sung từ Nga được kỳ vọng góp phần cân bằng cung cầu trên thị trường toàn cầu.

Phó Thủ tướng Nga cũng nhận định, đà tăng giá dầu gần đây chủ yếu xuất phát từ chi phí vận tải gia tăng và tình trạng thiếu hụt tàu chở dầu trên biển.

(theo Anadolu)