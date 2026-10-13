Thị trường carbon: Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để biến tuân thủ thành lợi thế cạnh tranh?

Thị trường carbon tại Việt Nam đang chuyển từ thiết kế chính sách sang vận hành thực tế. Hạn ngạch phát thải đã được phân bổ thí điểm, sàn giao dịch carbon trong nước đã đi vào vận hành, trong khi Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu (CBAM) bước sang giai đoạn chính thức từ đầu năm 2026.

Những thay đổi này cho thấy carbon không còn là một chỉ số môi trường. Khi phát thải được đo lường, xác minh và từng bước gắn với chi phí, carbon sẽ tác động trực tiếp đến đầu tư, giá thành, hợp đồng và sức cạnh tranh. Vì vậy, điều doanh nghiệp cần chuẩn bị không chỉ là đáp ứng thêm một nghĩa vụ pháp lý, mà là đưa carbon vào quá trình ra quyết định kinh doanh.

Luật sư Trương Anh Tú.

Khi carbon đi từ văn bản vào hoạt động của doanh nghiệp

Trong nhiều năm, giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam chủ yếu được nhìn dưới góc độ chính sách môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế. Cách tiếp cận này đang thay đổi khi những khái niệm như kiểm kê khí nhà kính, hạn ngạch phát thải hay tín chỉ carbon bắt đầu gắn với nghĩa vụ và giao dịch cụ thể của doanh nghiệp.

Nền tảng pháp lý được đặt ra từ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định 06/2022/NĐ-CP về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone, sau đó tiếp tục được sửa đổi, bổ sung. Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng được cập nhật trong năm 2026. Theo lộ trình hiện hành, Việt Nam đang thực hiện giai đoạn thí điểm trước khi thị trường carbon được vận hành chính thức từ năm 2029.

Bước chuyển trở nên rõ nét trong năm 2026. Ngày 9/2, Thủ tướng ban hành Quyết định 263/QĐ-TTg phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025 và 2026. Tiếp đó, Quyết định 699/QĐ-BNNMT phân bổ hạn ngạch cụ thể cho 110 cơ sở thuộc ba lĩnh vực nhiệt điện, xi măng và sắt thép. Đến ngày 29/6/2026, Sàn giao dịch carbon trong nước được khai trương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trên nền tảng pháp lý của Nghị định 29/2026/NĐ-CP.

Nhìn riêng, đó là các bước triển khai chính sách. Nhưng đặt cạnh nhau, chúng cho thấy một chuyển động quan trọng hơn: carbon đang từng bước đi từ một chỉ số môi trường thành một biến số kinh tế mà doanh nghiệp phải tính đến.

Khi một tấn CO₂ bắt đầu ảnh hưởng đến bài toán chi phí

Điểm cốt lõi của thị trường carbon là đưa yếu tố phát thải vào các quyết định kinh tế thông qua việc xác lập hạn ngạch, đo lường lượng phát thải và tổ chức giao dịch theo những cơ chế nhất định. Khi đó, lượng khí nhà kính doanh nghiệp phát thải không còn chỉ xuất hiện trong báo cáo môi trường mà có thể liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và chi phí.

Sự thay đổi này lớn hơn câu chuyện mua và bán tín chỉ carbon. Hai nhà máy cùng sản xuất một loại sản phẩm nhưng sử dụng công nghệ, nhiên liệu và nguyên liệu khác nhau có thể có cường độ phát thải rất khác nhau. Khi carbon ngày càng được phản ánh vào chi phí, khác biệt về phát thải có thể trở thành khác biệt về hiệu quả kinh tế.

Một dây chuyền có vốn đầu tư ban đầu thấp chưa chắc đã là phương án rẻ hơn nếu tiêu thụ nhiều năng lượng và tạo ra lượng phát thải lớn trong suốt vòng đời. Ngược lại, khoản đầu tư công nghệ cao hơn có thể tạo ra nhiều lớp lợi ích nếu đồng thời tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và giảm áp lực carbon trong tương lai.

Vì vậy, khi lựa chọn công nghệ, nhiên liệu, nhà cung cấp hay phương án mở rộng sản xuất, doanh nghiệp sẽ ngày càng phải đặt thêm một câu hỏi: quyết định này làm tăng hay giảm chi phí carbon trong những năm tiếp theo? Carbon vì thế đang đi từ phòng môi trường vào bài toán tài chính và quá trình ra quyết định của doanh nghiệp.

Không thuộc diện phân bổ hạn ngạch vẫn có thể chịu áp lực carbon

Một ngộ nhận dễ gặp là thị trường carbon chỉ liên quan đến những cơ sở đã được phân bổ hạn ngạch. Trong giai đoạn thí điểm, phạm vi trực tiếp còn giới hạn, nhưng tác động kinh tế của carbon rộng hơn nhiều bởi nó có thể đi vào doanh nghiệp qua pháp luật trong nước, thị trường xuất khẩu và chuỗi cung ứng.

Ở trong nước, hệ thống kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, phân bổ hạn ngạch và giao dịch carbon đang từng bước hoàn thiện. Điều đó có nghĩa doanh nghiệp không nên đánh giá mức độ liên quan của mình chỉ bằng việc có hay không nằm trong danh sách 110 cơ sở được phân bổ hạn ngạch giai đoạn đầu.

Ở bên ngoài, sức ép đã hiện hữu rõ hơn. CBAM của Liên minh châu Âu bước vào giai đoạn chính thức từ ngày 1/1/2026, hiện áp dụng đối với các nhóm hàng như xi măng, sắt thép, nhôm, phân bón, điện và hydro. Theo cơ chế này, nhà nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh phải thực hiện các nghĩa vụ gắn với lượng phát thải hàm chứa trong hàng hóa.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, điều đó có nghĩa một sản phẩm xuất khẩu ngày càng không chỉ được nhìn qua giá, chất lượng và xuất xứ. Với những thị trường và sản phẩm chịu cơ chế carbon, khả năng cung cấp và chứng minh dữ liệu phát thải cũng trở thành một phần của năng lực tham gia thị trường.

Tác động còn có thể lan xuống chuỗi cung ứng. Một doanh nghiệp chưa trực tiếp xuất khẩu sang châu Âu và chưa thuộc diện phân bổ hạn ngạch vẫn có thể cung cấp nguyên liệu, linh kiện, vận tải hoặc dịch vụ cho doanh nghiệp đang phải tính toán phát thải. Khi doanh nghiệp đầu chuỗi cần xác định lượng phát thải gắn với sản phẩm, yêu cầu về dữ liệu có thể truyền xuống các nhà cung cấp.

Vì vậy, câu hỏi “doanh nghiệp của tôi đã thuộc diện bắt buộc hay chưa?” là cần thiết nhưng chưa đủ. Câu hỏi quan trọng hơn là carbon đang đi vào mô hình kinh doanh của doanh nghiệp qua con đường nào và sẽ tác động đến chi phí, khách hàng hay thị trường nào trước tiên.

Tài sản đầu tiên chưa chắc là tín chỉ carbon

Sự quan tâm đối với thị trường carbon khiến tín chỉ carbon thường trở thành khái niệm được nhắc đến đầu tiên. Không ít doanh nghiệp bắt đầu bằng câu hỏi có thể tạo ra bao nhiêu tín chỉ, bán ở đâu và giá bao nhiêu. Tuy nhiên, về phương diện quản trị, đó chưa chắc là điểm xuất phát phù hợp.

Muốn biết doanh nghiệp có thể giảm bao nhiêu phát thải, trước hết phải biết đang phát thải bao nhiêu và phát sinh ở đâu. Muốn chứng minh một dự án tạo ra lượng giảm phát thải, phải có đường cơ sở, phương pháp đo lường và dữ liệu đủ tin cậy. Để kết quả giảm phát thải trở thành tín chỉ được công nhận và giao dịch còn phải đáp ứng các điều kiện của cơ chế, tiêu chuẩn tương ứng.

Bởi vậy, tài sản carbon đầu tiên của doanh nghiệp có thể không phải tín chỉ carbon mà chính là dữ liệu carbon đáng tin cậy.

Đây tưởng như là vấn đề kỹ thuật nhưng thực chất liên quan trực tiếp đến quản trị. Dữ liệu phục vụ kiểm kê khí nhà kính nằm trong hóa đơn điện, nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào, sản lượng, dây chuyền công nghệ, mua hàng và logistics. Nếu chỉ đến kỳ báo cáo mới tập hợp, nguy cơ số liệu thiếu nhất quán, không truy xuất được nguồn hoặc không đủ khả năng kiểm chứng sẽ tăng lên.

Một con số phát thải thiếu độ tin cậy không chỉ ảnh hưởng đến báo cáo môi trường. Khi thị trường phát triển, nó có thể tác động đến xác định nghĩa vụ hạn ngạch, đánh giá hiệu quả dự án giảm phát thải, yêu cầu của khách hàng, công bố ESG hay chứng minh lượng phát thải hàm chứa trong hàng hóa xuất khẩu. Vì vậy, hệ thống MRV – đo đạc, báo cáo và thẩm định – cần được nhìn như một phần của hạ tầng dữ liệu doanh nghiệp, thay vì công việc riêng lẻ vào cuối kỳ.

Muốn biến tuân thủ thành lợi thế, carbon phải đi vào quyết định

Một doanh nghiệp có thể hoàn thành đầy đủ báo cáo nhưng vẫn chưa thực sự quản trị được carbon. Sự khác biệt nằm ở chỗ dữ liệu phát thải có được sử dụng để thay đổi quyết định kinh doanh hay chỉ được dùng để hoàn thành nghĩa vụ.

Điểm khởi đầu vẫn là xác định đúng nghĩa vụ từ pháp luật Việt Nam, thị trường xuất khẩu, khách hàng, ngân hàng hoặc doanh nghiệp đầu chuỗi. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp mới có thể nhận diện phát thải nằm ở đâu, công đoạn nào có cường độ phát thải lớn và phần nào có thể giảm với chi phí hợp lý.

Khi đã có dữ liệu, carbon cần được đưa vào bài toán đầu tư. Một phương án thay đổi nhiên liệu, lựa chọn nhà cung cấp, đầu tư dây chuyền hay mở rộng nhà máy không nên chỉ được đánh giá theo chi phí trước mắt mà còn phải xem xét tác động đến phát thải trong vòng đời của quyết định. Doanh nghiệp nhìn thấy chi phí sớm hơn sẽ có nhiều lựa chọn hơn doanh nghiệp chỉ xử lý khi nghĩa vụ đã phát sinh.

Hợp đồng cũng là một lớp quản trị cần được chú ý. Khi dữ liệu phát thải ngày càng có giá trị kinh tế, các bên cần xác định ai có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu, tiêu chuẩn nào được chấp nhận, trách nhiệm ra sao nếu thông tin không chính xác và chi phí carbon được phân bổ thế nào. Một vấn đề xuất phát từ môi trường vì thế hoàn toàn có thể trở thành vấn đề hợp đồng và tranh chấp thương mại.

Ở chiều ngược lại, giảm phát thải không nên chỉ được nhìn như chi phí tuân thủ. Một dự án tiết kiệm năng lượng hoặc đổi mới công nghệ có thể đồng thời giảm chi phí vận hành, cải thiện cường độ carbon của sản phẩm, giảm áp lực về hạn ngạch, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng và, nếu đủ điều kiện, tạo thêm giá trị từ các cơ chế carbon.

Như vậy, năng lực quản trị carbon thực chất nằm ở khả năng nối được nghĩa vụ pháp lý, dữ liệu phát thải, chi phí carbon, quyết định kinh doanh và giá trị tạo ra. Khi những vấn đề này còn nằm ở các bộ phận tách biệt, doanh nghiệp chủ yếu mới đang tuân thủ; khi chúng được kết nối trong quá trình ra quyết định, carbon mới thực sự trở thành một vấn đề quản trị.

“Xanh” cũng phải chứng minh được

Cùng với thị trường carbon, giá trị thương mại của những khái niệm như “carbon thấp”, “trung hòa carbon”, “net zero” hay “sản phẩm xanh” cũng tăng lên. Điều đó tạo cơ hội về thương hiệu, nhưng đồng thời đặt doanh nghiệp trước một rủi ro mới: tuyên bố nhanh hơn khả năng chứng minh.

Hạn ngạch phát thải, tín chỉ carbon và kết quả giảm phát thải có liên quan nhưng không đồng nhất. Việc sở hữu tín chỉ carbon cũng không mặc nhiên có nghĩa toàn bộ sản phẩm hoặc hoạt động của doanh nghiệp đã đạt trạng thái trung hòa carbon. Một tuyên bố môi trường chỉ có giá trị bền vững khi phạm vi, phương pháp tính và bằng chứng đi kèm đủ rõ ràng.

Khi người tiêu dùng, nhà đầu tư và đối tác ngày càng quan tâm đến tiêu chí môi trường, “greenwashing” không chỉ là câu chuyện hình ảnh. Tùy nội dung tuyên bố và quan hệ cụ thể, thông tin thiếu căn cứ còn có thể dẫn tới vấn đề về quảng cáo, hợp đồng hoặc trách nhiệm với khách hàng. Vì vậy, doanh nghiệp muốn chuyển thành quả giảm phát thải thành lợi thế thương mại cần tuân thủ một nguyên tắc: tuyên bố môi trường phải đi sau bằng chứng, không thể đi trước bằng chứng.

Lợi thế sẽ thuộc về doanh nghiệp hiểu carbon của chính mình

Thị trường carbon cuối cùng không chỉ tạo thêm một loại hàng hóa để mua bán. Ý nghĩa sâu hơn là tạo ra cơ chế để chi phí môi trường từng bước được phản ánh vào quyết định kinh tế, qua đó làm thay đổi cách doanh nghiệp đánh giá công nghệ, sản phẩm, đầu tư và chuỗi cung ứng.

Vì thế, chuẩn bị cho thị trường carbon không nên bắt đầu bằng câu hỏi mua tín chỉ ở đâu hay tín chỉ sẽ có giá bao nhiêu. Doanh nghiệp cần bắt đầu từ những vấn đề căn bản hơn: mình đang phát thải bao nhiêu, nghĩa vụ phát sinh ở đâu, carbon đang tạo ra những chi phí nào và mỗi khoản đầu tư giảm phát thải có thể tạo ra giá trị gì.

Khi những câu hỏi này được trả lời bằng dữ liệu có thể kiểm chứng và được đưa vào quá trình ra quyết định, carbon sẽ không còn là một hồ sơ riêng của bộ phận môi trường mà trở thành một phần của quản trị doanh nghiệp. Trong nền kinh tế carbon thấp, lợi thế không thuộc về doanh nghiệp nói “xanh” nhiều nhất, mà thuộc về doanh nghiệp hiểu mình phát thải bao nhiêu, biết cần giảm ở đâu và chứng minh được giá trị của phần phát thải đã giảm.

Luật sư TRƯƠNG ANH TÚ