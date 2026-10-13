Lào Cai: Thẩm tra 3 dự thảo nghị quyết quan trọng về y tế, nhân lực và chuyển đổi số

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra 3 dự thảo nghị quyết. Trong đó, dự thảo nghị quyết thứ nhất gồm 4 điều và các phụ lục, quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, bao gồm: dịch vụ thuộc danh mục Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán; dịch vụ do ngân sách nhà nước thanh toán; dịch vụ không thuộc danh mục Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán và không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu. Các phụ lục quy định mức giá cụ thể đối với từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Dự thảo nghị quyết về chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2026 - 2030 gồm 9 mục, đề xuất các chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Trọng tâm là thu hút nhân lực; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; hỗ trợ học sinh, sinh viên học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng và người lao động tham gia đào tạo nghề; hỗ trợ, đãi ngộ công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường, biệt phái, luân chuyển và đãi ngộ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 gồm 3 điều, kèm theo quy định gồm 3 chương, 13 điều. Dự thảo hướng tới tạo cơ sở chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về tính phù hợp của chính sách đào tạo nghề, thu hút nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ cán bộ công tác xa và chế độ đãi ngộ đối với các nhóm đối tượng. Trong đó, cần tiếp tục đánh giá khả năng cân đối ngân sách, mức hỗ trợ học phí và điều kiện áp dụng để bảo đảm chính sách vừa có sức hút, vừa khả thi khi triển khai.

Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về bố cục, tên gọi, nội dung, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và căn cứ pháp lý của từng dự thảo; đề nghị rà soát kỹ các quy định, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các nội dung chính sách, bảo đảm đúng quy định pháp luật, thể thức văn bản và tính khả thi trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp chuyên đề.