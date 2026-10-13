Mở không gian phát triển du lịch qua liên kết chuỗi

Các sở, ngành, địa phương triển khai chương trình kích cầu du lịch

Giảm giá kích cầu, 'đóng gói' trải nghiệm

Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice, nhu cầu du lịch nội địa dịp cuối năm đang có dấu hiệu cải thiện, nổi bật ở nhóm khách gia đình, khách đoàn doanh nghiệp và khách lựa chọn các kỳ nghỉ ngắn. Du khách có xu hướng so sánh nhiều lựa chọn trước khi quyết định và chỉ sẵn sàng chi trả khi nhận thấy giá trị tương xứng với chi phí bỏ ra. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch cuối năm có xu hướng tăng, việc lên kế hoạch sớm giúp du khách chủ động hơn về ngân sách, lịch trình và phương án di chuyển. Đây là một trong những dấu hiệu tích cực để du lịch Việt Nam đạt được các mục tiêu được nêu trong Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ, trong đó mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

Bám sát những định hướng này, mục tiêu của Quảng Ninh trong năm 2026 là đón 23 triệu lượt khách, tổng thu du lịch trên 70.000 tỷ đồng. Bước vào mùa thu đông năm nay, Quảng Ninh triển khai nhiều chương trình kích cầu với sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch. Hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3-5 sao xây dựng các gói ưu đãi giảm từ 20% đến trên 60%, kết hợp nhiều dịch vụ gia tăng như bữa sáng, bữa chính, đồ uống, chăm sóc sức khỏe và các tiện ích dành cho khách lưu trú. Các nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tích cực hưởng ứng bằng những chính sách ưu đãi trực tiếp, tặng đồ uống và bổ sung dịch vụ. Sự tham gia của nhiều “mắt xích” trong chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp lữ hành có thêm điều kiện xây dựng các gói tour với mức giá cạnh tranh, đồng thời tạo thuận lợi cho du khách khi lựa chọn và sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh đó, trong 3 tháng năm, du lịch biển có du hướng dần lắng nhịp, những điểm đến sinh thái cộng đồng, văn hóa lịch sử... trên cả nước được các doanh nghiệp lữ hành đẩy mạnh khai thác. Đơn cử tại sự kiện Festival Hoa Đà Lạt 2026 với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, nhiều doanh nghiệp cũng chủ động đưa ra ưu đãi riêng cho người dân trong tỉnh, qua đó khuyến khích người dân khám phá những sản phẩm ngay trên quê hương mình. Như tại Lâu đài Rượu vang RĐ giảm giá vé 120.000 đồng, áp dụng đến hết ngày 31/12. Tuyến tàu Đà Lạt - Trại Mátcũng giảm 40% giá vé cho người dân trong tỉnh đến hết ngày 31/10.

Tương tự, trước thềm mùa du lịch cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai chương trình kích cầu du lịch với 160 gói ưu đãi của 110 đơn vị, trải rộng từ lưu trú, ẩm thực, lữ hành đến vận chuyển và mua sắm đặc sản. Trong lĩnh vực lưu trú, 50 đơn vị đăng ký 58 gói, giảm 10 - 30% giá phòng và kèm nhiều tiện ích. Ở nhóm ẩm thực, 11 nhà hàng, cơ sở kinh doanh đăng ký 15 gói ưu đãi, combo và trải nghiệm hương vị địa phương…Các gói kích cầu đã được rà soát, thẩm định và chuẩn hóa thông tin, công khai địa chỉ, số điện thoại và mã QR. Du khách có thể tra cứu thông tin trên Cổng thông tin du lịch của tỉnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nhiều sự kiện, ưu đãi chưa đồng nghĩa với một mùa du lịch hấp dẫn nếu thiếu sự liên kết. Khi sự kiện được đóng thành tour, combo và chuỗi dịch vụ, du khách có thể tiếp tục khám phá ẩm thực, di sản, mua sắm. Khi đó, sự kiện mới thực sự trở thành “cửa vào” của một hành trình. Chính vì vậy, các địa phương cần tăng liên kết về lịch trình, giao thông, thông tin, ưu đãi và chất lượng phục vụ giữa các điểm đến. Kinh tế đêm cũng phải có thêm trải nghiệm đặc trưng, thay vì chỉ kéo dài giờ hoạt động. Hiệu quả kích cầu vì thế không chỉ nằm ở lượng khách, mà còn ở thời gian lưu trú, mức chi tiêu và khả năng quay lại.

Giảm chi phí đầu vào, tăng liên kết chuỗi

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh, lữ hành là cầu nối đưa sản phẩm đến du khách, trong khi xúc tiến, quảng bá giúp mở rộng thị trường, định vị thương hiệu và thúc đẩy nhu cầu. Vì vậy, cần tăng cường liên kết giữa địa phương, doanh nghiệp và các ngành liên quan; đồng bộ hạ tầng, dịch vụ, xây dựng các tuyến và gói sản phẩm cụ thể, phân định rõ trách nhiệm giữa các bên. Doanh nghiệp lữ hành cần tham gia ngay từ khâu hình thành ý tưởng, thiết kế sản phẩm để nâng cao hiệu quả khai thác và sức cạnh tranh của điểm đến.

Sự tham gia của nhiều “mắt xích” trong chuỗi cung ứng sẽ giúp doanh nghiệp lữ hành có thêm điều kiện xây dựng các gói tour với mức giá cạnh tranh, đồng thời tạo thuận lợi cho du khách khi lựa chọn và sử dụng dịch vụ. Theo lãnh đạo Chi nhánh Vietravel Quảng Ninh, giảm giá có thể tạo sức hút ban đầu, nhưng chất lượng và sự phong phú của trải nghiệm mới là yếu tố quyết định khả năng giữ chân du khách. Hiện, các chương trình ưu đãi của Quảng Ninh không chỉ có mức giá hợp lý mà còn được thiết kế theo hướng kết hợp nhiều dịch vụ, giúp du khách có thêm lựa chọn trong cùng một hành trình, từ tham quan di sản, nghỉ dưỡng đến thưởng thức ẩm thực địa phương và trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí. Việc liên kết cũng giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung, tối ưu chi phí tổ chức tour và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Không dừng lại ở đó, từ nhu cầu càng đa dạng của du khách, việc kết nối các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ đang trở thành yêu cầu quan trọng để mở rộng không gian du lịch. Đáng chú ý liên kết không chỉ nhằm đưa du khách từ nơi này đến nơi khác, mà hướng đến việc tạo thêm lý do để du khách khám phá nhiều điểm đến trong cùng một hành trình, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị từ mỗi chuyến đi. Khi các sản phẩm được kết nối thành tour, tuyến và được quảng bá chung, thời gian lưu trú cũng như mức chi tiêu của du khách sẽ có cơ hội tăng lên.

Để có nguồn lực tạo đà cho du lịch, tại Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan soạn thảo) đề xuất điều chỉnh mức giá bán lẻ điện cho cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất từ tháng 1/2027; các khách sạn nghỉ dưỡng chất lượng cao, hạng 4-5 sao, có mật độ xây dựng thấp được hưởng chính sách ưu đãi giảm 30% tiền thuê đất… Đáng chú ý, các tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp đầu tư, vận hành hoặc thực hiện phần hoạt động thuộc mô hình kinh doanh du lịch mới được tính vào chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế với chi phí cho hoạt động nghiên cứu, phát triển của doanh nghiệp bằng 300% chi phí thực tế của hoạt động này.

Đồng thời, Dự thảo đề xuất cho phép Chính phủ lựa chọn một số địa bàn để thí điểm có kiểm soát trong thời hạn 3-5 năm đối với kinh tế đêm, kinh tế chia sẻ, nền tảng du lịch số, du lịch du thuyền, mô hình lưu trú mới, sản phẩm tích hợp văn hóa - thể thao - giải trí - mua sắm cùng các mô hình kinh doanh mới.