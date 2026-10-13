Trước chung kết, Top 5 Top Chef Việt Nam 2026 vượt khỏi căn bếp quen thuộc

Ba đầu bếp gồm Khắc Linh, Khả Nguyên và Thiện Thanh tham gia chuẩn bị thực đơn mang hương vị ba miền dành cho các em học sinh Trường THCS Tây Giang

Sau hành trình tranh tài với nhiều thử thách, Top 5 Top Chef Việt Nam 2026 gồm Đoàn Nhật Phong, Khắc Linh, Khả Nguyên, Thiện Thanh và Camilla Bailey có dịp nhìn lại những thay đổi của bản thân từ khi tham gia cuộc thi.

Với Đoàn Nhật Phong, 10 năm làm nghề từng khiến anh tin rằng kinh nghiệm đủ để tự tin tranh tài. Tuy nhiên, Top Chef giúp anh nhận ra đầu bếp không chỉ cần nấu tốt mà còn phải biết quan sát đối thủ, tạo sự khác biệt và kể câu chuyện phía sau món ăn. Anh cũng học cách giảm bớt chủ nghĩa hoàn hảo để đưa ra lựa chọn phù hợp trong từng thử thách.

Trước chung kết, Nhật Phong muốn phát triển ẩm thực Việt Nam đương đại bằng cách kết hợp kỹ thuật hiện đại với nguyên liệu và nghề thủ công truyền thống, giữ bản sắc Việt trong cách thể hiện mới.

Anh đánh giá cao sự tinh tế trong món ăn của Thiện Thanh, sự ổn định của Khả Nguyên, khả năng nấu món Việt của Camilla Bailey và những câu chuyện đậm bản sắc Huế của Khắc Linh. Qua đó, Nhật Phong cũng nhìn rõ hơn thế mạnh của từng đối thủ trước chặng đua cuối.

Các chef đang chuẩn bị món ăn cho các em học sinh Trường THCS Tây Giang

Trở lại Top Chef sau khi dừng chân sớm ở mùa giải 2023, Khắc Linh xem cuộc thi năm nay là cơ hội chứng minh sự tiến bộ. Thất bại trước đó trở thành động lực để anh tiếp tục rèn luyện, học hỏi. Với anh, nguyên liệu địa phương và văn hóa truyền thống vẫn là nền tảng, trong khi kỹ thuật hiện đại cần được vận dụng mà không làm mất bản sắc. Trước chung kết, Khắc Linh muốn thoát khỏi vùng an toàn, mạnh dạn thử nghiệm nhưng vẫn giữ những giá trị ẩm thực Việt Nam theo đuổi.

Khả Nguyên nhận ra kinh nghiệm và khả năng kiểm soát chưa đủ để đầu bếp tiến xa trong môi trường cạnh tranh liên tục thay đổi. Qua các thử thách, anh hiểu rõ hơn tầm quan trọng của khả năng thích ứng, quản lý thời gian, quyết định nhanh và giữ bình tĩnh dưới áp lực. Trước chung kết, anh muốn duy trì sự ổn định, đồng thời tìm cách bứt phá trước những tình huống bất ngờ.

Nhật Phong và Camilla tìm hiểu quy trình sản xuất, công nghệ và những yêu cầu về kiểm soát chất lượng trong quá trình tạo ra các thiết bị nhà bếp SUNHOUSE

Với Thiện Thanh, cuộc thi mở rộng cách nhìn về nghề bếp. Từ quan niệm đầu bếp chủ yếu cần nấu ngon, anh nhận ra tầm quan trọng của kiến thức nguyên liệu, văn hóa ẩm thực và khả năng kể chuyện bằng món ăn. Anh muốn nâng tầm cách thể hiện các món ăn đường phố Sài Gòn và ẩm thực chay, cân bằng kỹ thuật hiện đại với giá trị cốt lõi, tránh để sự cầu kỳ lấn át hương vị và tinh thần nguyên bản.

Là đầu bếp người Đan Mạch, Camilla Bailey ban đầu tham gia cuộc thi với tâm thế trải nghiệm nhưng nhanh chóng cảm nhận được áp lực và độ khó. Để phát triển phong cách riêng, cô dành nhiều thời gian nghiên cứu ẩm thực Việt Nam qua sách dạy nấu ăn, cách phối hợp nước xốt, gia vị, nước ướp và tỷ lệ nêm nếm. Sau mỗi buổi ghi hình, Camilla tiếp tục đọc sách, tìm cách cải thiện những công thức lấy cảm hứng từ món Việt.

Camilla cho biết cô mong muốn đưa câu chuyện ẩm thực các vùng miền Việt Nam đến gần hơn với thực khách quốc tế. Quá trình học hỏi cũng khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo cho chặng cuối cuộc thi.

Khắc Linh chọn làm bánh pizza với mong muốn mang đến niềm vui đơn giản cho các em nhỏ

Mỗi đầu bếp có thế mạnh và hướng đi riêng, nhưng Top 5 đều đã vượt khỏi mục tiêu hoàn thành thử thách trước mắt. Trước chung kết, họ hiểu rõ hơn điều muốn theo đuổi, giới hạn cần vượt qua và cách phát huy bản sắc cá nhân trong cuộc cạnh tranh.

Trước trận đấu quyết định, Top 5 rời căn bếp quen thuộc để tìm kiếm cảm hứng mới qua chuyến tham quan nhà máy SUNHOUSE và hoạt động cộng đồng trong chương trình Trung thu “Ngàn ước mơ” dành cho học sinh Trường THCS Tây Giang, Đà Nẵng. Trải nghiệm giúp các đầu bếp khám phá mối liên hệ giữa ẩm thực với công nghệ, đời sống và sự sẻ chia.

Tại nhà máy SUNHOUSE, các đầu bếp tìm hiểu quy trình sản xuất, công nghệ và yêu cầu kiểm soát chất lượng thiết bị nhà bếp, qua đó có góc nhìn mới về những công cụ quen thuộc trong công việc.

Nếu chuyến tham quan nhà máy giúp các đầu bếp nhìn ẩm thực từ góc độ công nghệ và tính ứng dụng, chương trình Trung thu “Ngàn ước mơ” lại gợi mở ý nghĩa sẻ chia qua món ăn. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, ba đầu bếp Khắc Linh, Khả Nguyên và Thiện Thanh chuẩn bị thực đơn ba miền cho học sinh Trường THCS Tây Giang.

Thiện Thanh đang chuẩn bị món ăn cho các em nhỏ

Mỗi đầu bếp chọn món ăn gắn với sự sẻ chia và giá trị gia đình. Khả Nguyên chế biến tôm chiên cốm làng Vòng, gửi gắm ý nghĩa sum họp. Thiện Thanh chọn chả giò gợi nhớ bữa cơm gia đình miền Nam, còn Khắc Linh làm pizza để mang niềm vui đến các em nhỏ. Sự đón nhận của học sinh tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, cho thấy món ăn có thể kết nối người nấu với người thưởng thức.

Hai trải nghiệm mở ra những góc nhìn khác nhau, từ tiến bộ công nghệ đến giá trị văn hóa và tình cảm trong đời sống. Với Top 5, đây cũng là dịp nhìn lại ý nghĩa của nghề bếp, nơi kỹ thuật và sáng tạo gắn liền với khả năng kết nối con người.

Sau hành trình tìm kiếm cảm hứng, Top 5 sẽ bước vào chung kết Top Chef Việt Nam 2026, nơi mỗi lựa chọn, kỹ thuật và dấu ấn cá nhân có thể tạo nên khác biệt. Chung kết phát sóng lúc 21h thứ Hai, ngày 19.10 trên VTV3.

Top Chef Việt Nam 2026 do Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty TV Hub phối hợp thực hiện. Chương trình phát sóng lúc 21h thứ Hai hằng tuần trên VTV3 và 21h30 trên YouTube TVHub, từ ngày 3.8.2026.