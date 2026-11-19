Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Sơn Trà Võ Đình Công (thứ 7 từ phải qua) trao các quyết định thành lập đội dân phòng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các thành viên tham gia hội nghị được tập huấn những kiến thức cơ bản về phòng cháy; cách nhận biết và xử lý các nguy cơ cháy, nổ.

Đồng thời tham gia thực hành kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu; kỹ năng báo cháy, tổ chức thoát nạn, cứu người và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp khi có sự cố xảy ra.

Lãnh đạo UBND phường Sơn Trà đề nghị các đội dân phòng nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, duy trì khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được huy động.

Công an phường phát huy vai trò nòng cốt, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng; phối hợp với các tổ dân phố kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy ngay từ cơ sở.