Cụ thể, ngày 27/11, đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) và Công an xã Phù Đổng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh khí LPG của ông L.D.Q. tại khu Đồng Qoắc, thôn Trung Mầu, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội.

Các bình gas được sang chiết trái phép tại xã Phù Đổng.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang sử dụng 4 máy san chiết khí LPG, một cân đồng hồ loại 30kg, một cân điện tử và một bồn chứa LPG dung tích 12m³ để thực hiện hoạt động san chiết, nạp gas vào các chai LPG loại 12kg và 45kg.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; không có giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định đối với hoạt động nạp LPG. Cơ sở cũng lưu trữ 230 vỏ chai LPG nhưng không xuất trình được hợp đồng thuê nạp LPG.

Hệ thống bơm gas trái phép được lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện.

Đáng chú ý, cơ sở có hành vi nạp LPG vào chai không thuộc sở hữu của thương nhân chủ sở hữu trạm nạp, gồm 199 chai mang nhãn hiệu Vạn Lộc Petrol Gas và 155 chai mang nhãn hiệu Venus Petrol Gas, trong đó có 140 chai loại 12 kg và 15 chai loại 45 kg. Lực lượng chức năng xác định cơ sở thực hiện san chiết, nạp LPG trái phép từ bồn chứa vào các chai LPG không thuộc sở hữu của ông L.D.Q.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở còn tồn 4.000kg khí LPG trong bồn chứa và 354 chai LPG đã nạp khí, gồm 339 chai loại 12kg và 15 chai loại 45kg, với tổng khối lượng khí LPG trong các chai là 4.743kg. Các chai LPG đã nạp khí không có màng co niêm phong trên van.

Toàn bộ số hàng hóa trên cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Theo giá niêm yết tại cơ sở, chai LPG loại 12kg có giá 360.000 đồng/chai, loại 45kg có giá 1.350.000 đồng/chai, tương đương 30.000 đồng/kg. Tổng trị giá hàng hóa được xác định theo giá niêm yết hơn 262 triệu đồng.

Nguy cơ không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ từ những cơ sở san chiết gas tự phát.

Với các hành vi vi phạm được xác định ban đầu, cơ sở dự kiến bị xử phạt tổng cộng 125 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ hàng hóa và tang vật, gồm 230 vỏ chai LPG rỗng; 354 chai LPG đã nạp khí; 4.000kg LPG trong bồn chứa; 4 máy san chiết khí LPG; các loại cân và một bồn kim loại chứa LPG.

Lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý hành vi vi phạm của ông L.D.Q. theo quy định pháp luật.