Theo People, ngày 19/11, công tố viên khu vực tư pháp số 8 David M. Stumbo cho biết William Bryan Morgan (36 tuổi) bị tuyên có tội giết người liên quan đến cái chết của Caleb Donnelly (29 tuổi) vào năm 2021.

Sau phiên tòa kéo dài 8 ngày, thẩm phán tuyên phạt Morgan 30 năm tù, không được hưởng quyền tha tù trước thời hạn theo quy định pháp luật của bang South Carolina.

Theo cơ quan công tố, vụ án xảy ra vào tháng 6/2021. Thời điểm đó, Donnelly sống trong một căn phòng nhỏ nằm tách biệt phía sau nhà cha dượng.

Trước khi vụ án xảy ra, cảnh sát được gọi đến một bữa tiệc tại một ngôi nhà khác để giải quyết mâu thuẫn giữa Morgan và Donnelly. Lực lượng chức năng sau đó đưa Donnelly về phòng riêng nhằm ngăn mâu thuẫn tiếp tục leo thang.

Đối tượng William Bryan Morgan.↵

Tuy nhiên, không lâu sau, cảnh sát tiếp tục được gọi đến nhà Morgan khi Donnelly được cho là đã làm hư hỏng một số tài sản của cha dượng.

Trong lúc lực lượng chức năng trao đổi với mẹ của Donnelly, Morgan trở về nhà, lấy súng rồi đi tìm con riêng của vợ.

Cảnh sát thông báo với mẹ nạn nhân rằng họ đã có đủ căn cứ để xin lệnh bắt giữ Donnelly về hành vi làm hư hỏng tài sản. Việc tạm giữ Donnelly trong dịp cuối tuần có thể tạo điều kiện để gia đình tìm kiếm sự hỗ trợ điều trị bệnh tâm thần cho anh.

Tuy nhiên, không lâu sau khi cảnh sát rời đi, Donnelly được phát hiện tử vong trong phòng riêng.

Morgan bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt giữ hai ngày sau đó, khi được phát hiện đi ra từ khu rừng gần nhà.

Quá trình điều tra, Morgan thừa nhận đã nổ súng nhiều lần khiến Donnelly tử vong. Người đàn ông này khai rằng sát hại nạn nhân vì muốn giúp anh “thoát khỏi đau khổ”.

Công tố viên David M. Stumbo cho rằng Morgan sát hại chính thành viên trong gia đình chỉ vì quá mệt mỏi khi phải đối mặt với những triệu chứng bệnh tâm thần của nạn nhân.

“Caleb xứng đáng nhận được sự cảm thông, chứ không phải cảnh đổ máu và cái chết từ chính những người thân mà anh tin tưởng”, ông Stumbo nhấn mạnh, đồng thời khẳng định cơ quan công tố sẽ tiếp tục bảo vệ những nạn nhân dễ bị tổn thương và buộc những người gây hại phải chịu trách nhiệm.