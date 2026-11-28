Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Tâm Hương.

Đợt ra quân nhằm thực hiện nghiêm Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 24/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, của UBND tỉnh về tăng cường công tác PCCC và CNCH, phòng ngừa cháy, nổ. Qua đó, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ và siết chặt quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo yêu cầu của Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị Công an toàn tỉnh quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên, tuyệt đối không để xảy ra tâm lý chủ quan, lơ là; chủ động nắm tình hình, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí, cơ sở tập trung đông người và cơ sở sử dụng khí gas có nguy cơ cháy, nổ cao. Về lộ trình, hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra cơ sở sản xuất, bảo quản, chiết, nạp khí gas và cửa hàng kinh doanh gas trước ngày 30/4/2027; hoàn thành kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ có bảo quản, sử dụng khí gas trước ngày 30/6/2027.

Trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì hướng dẫn, đôn đốc Công an cấp xã và trực tiếp tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC theo phân cấp, không để sót lọt cơ sở. Trọng tâm là kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí và cơ sở nguy cơ cháy, nổ cao; chú trọng hệ thống điện, khu vực bếp, việc lắp đặt, sử dụng, bảo quản, sắp xếp chai gas, khối lượng tồn chứa, điều kiện chiết nạp, nguồn gốc và tình trạng kiểm định chai gas, lối thoát nạn, phương tiện chữa cháy cũng như khả năng xử lý tình huống của lực lượng tại chỗ. Lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo không sử dụng chai gas không rõ nguồn gốc, hư hỏng hoặc quá hạn kiểm định; kiểm tra đột xuất và kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với 100% hành vi vi phạm về PCCC và CNCH được phát hiện theo thẩm quyền.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy tại Trường Mầm non Tân Trào.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm hướng dẫn, kiểm tra nhà máy điện, nhà chung cư và cơ sở giáo dục quy mô lớn; chú trọng an toàn điện, khu vực để xe, sạc xe điện; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn, lồng ghép kiến thức PCCC, thoát nạn trong giảng dạy. Đồng thời, đôn đốc người đứng đầu cơ sở tự kiểm tra thường xuyên, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở trực 24/24 giờ, cập nhật dữ liệu và thực hiện lộ trình trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh khí gas, dịch vụ ăn uống, thiết bị PCCC và hàng hóa tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh không đủ điều kiện, sang chiết gas trái phép, tàng trữ gas vượt khối lượng cho phép; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và phương tiện PCCC giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ...

Đối với Công an cấp xã, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo rà soát, lập danh sách quản lý 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, nhà trọ, cơ sở sử dụng khí gas trên địa bàn; phối hợp tuyên truyền, kiểm tra an toàn điện, khí gas, lối thoát nạn tại các hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở nhỏ lẻ. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố phải huy động ngay lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức chữa cháy, cứu nạn ban đầu và bảo vệ hiện trường.