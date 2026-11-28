Ngày 28/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đang quản lý hồ sơ tạm đình chỉ vụ án “Hiếp dâm trẻ em” xảy ra ngày 18/8/2005, tại ấp 3, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (nay là ấp Mỹ Thạnh, xã An Ngãi Trung, tỉnh Vĩnh Long).

Căn cứ kết quả điều tra, năm 2005, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tri (nay là Công an tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Gộng (SN 1963, nơi cư trú: ấp 5, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; nay là ấp An Thái, xã An Ngãi Trung, tỉnh Vĩnh Long).

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Gộng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Năm 2005, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã. Đến nay, tung tích của bị can vẫn chưa được xác định.

Bị can Nguyễn Văn Gộng, có lệnh truy nã từ năm 2005.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, bị can có số Chứng minh nhân dân 320583022, do Công an tỉnh Bến Tre cấp (nay là Công an tỉnh Vĩnh Long); họ tên cha: Nguyễn Văn Trí; họ tên mẹ: Lê Thị Chơi.

Để phục vụ công tác xác minh, truy bắt đối tượng truy nã, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân khi có thông tin liên quan đến Nguyễn Văn Gộng kịp thời cung cấp cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Thông tin liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ số 180, Quốc lộ 57, khóm Long Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long. Điều tra viên thụ lý: Nguyễn Hoàng Thái, số điện thoại: 0909 094 098.