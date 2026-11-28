Kiểm sát viên sơ cấp Đồng Phước Thạnh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Vừa qua, VKSND khu vực 10, TP Cần Thơ phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án “Chống người thi hành công vụ”, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm trực tuyến hai cấp nhằm nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên.

Việc kết hợp xét xử trực tuyến với rút kinh nghiệm nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo cáo trạng, ngày 29/5/2026, Chủ tịch UBND xã KS., TP C. ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Yến Ng. và chồng về các vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ và bảo vệ môi trường; đồng thời yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên, hai người không chấp hành mà tiếp tục dựng rào chắn ngang đường tại khu vực chân cầu Út Hòa, xã KS., gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Ngày 4/8/2026, Chủ tịch UBND xã KS. ban hành các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Ngày 5/8/2026, khi Đoàn công tác đến tống đạt quyết định, Nguyễn Thị Yến Ng. không hợp tác, có lời nói và hành vi chống đối, xô đẩy, dùng dao đe dọa thành viên Đoàn công tác, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Trên cơ sở kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, VKSND khu vực 10 truy tố Nguyễn Thị Yến Ng. về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa được tổ chức trực tuyến tại hai điểm cầu, gồm điểm cầu trung tâm đặt tại TAND khu vực 10, TP Cần Thơ và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

Việc kết hợp xét xử trực tuyến với rút kinh nghiệm hai cấp tạo điều kiện để Kiểm sát viên theo dõi, trao đổi, đánh giá kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ phục vụ công tác kiểm sát.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên Đồng Phước Thạnh thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử; công bố cáo trạng, tham gia xét hỏi, trình bày luận tội và tranh luận theo quy định.

Nội dung xét hỏi tập trung làm rõ tính hợp pháp của hoạt động thi hành công vụ, diễn biến hành vi chống đối, mức độ cản trở, động cơ, mục đích của bị cáo cùng các tình tiết có ý nghĩa đối với việc xác định trách nhiệm hình sự. Qua đó, các tình tiết của vụ án được xem xét đầy đủ, khách quan và công khai tại phiên tòa.

Căn cứ kết quả xét hỏi và tranh tụng, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Yến Ng. 7 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Sau phiên tòa, VKSND khu vực 10 tổ chức họp rút kinh nghiệm, tập trung đánh giá công tác chuẩn bị, nghiên cứu hồ sơ, xây dựng đề cương xét hỏi, kỹ năng luận tội, tranh luận, tác phong của Kiểm sát viên và hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa. Những nội dung trao đổi là cơ sở để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế và tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử.

Phiên tòa đồng thời góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm chấp hành các quyết định hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nâng cao nhận thức trong phòng ngừa các hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Thông qua hoạt động xét xử trực tuyến kết hợp rút kinh nghiệm hai cấp, VKSND khu vực 10 tiếp tục đổi mới phương thức thực hiện nhiệm vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bồi dưỡng bản lĩnh và kỹ năng nghề nghiệp của Kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số của Ngành.