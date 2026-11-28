Theo xác minh của Công an xã Hoàng An, khoảng 5h30 ngày 22/11/2026, chị N.T.H (SN 1982, trú tại thôn An Hòa, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đi xe máy đến chợ Cầu, xã Sơn Đông để bán rau cùng mợ. Đến khoảng 10h, sau khi bán hết hàng, chị H ở lại chờ người thân nhưng sau đó tự đi bộ ra đường lớn tìm xe đi Hà Nội, không thông báo cho gia đình.

Trên đường đi, chị H bị lạc, đi bộ khoảng 15km rồi bắt xe khách 16 chỗ đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Tại đây, khoảng 16h cùng ngày, chị mua vé đi Lâm Đồng, chuyển khoản 1,2 triệu đồng cho nhà xe. Xe xuất bến lúc 18h30.

Trong quá trình di chuyển, chị H trò chuyện với một phụ nữ ngồi cùng hàng ghế về dự định đi làm xa. Sau khi được khuyên nên quay về, chị phân vân rồi quyết định đổi ý, không tiếp tục hành trình đến Lâm Đồng.

Không thấy chị H trở về và mất liên lạc, gia đình tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan công an. Công an xã Hoàng An đã phối hợp với Công an xã Sơn Đông và người thân triển khai xác minh, tìm kiếm.

Đến gần 23h ngày 23/11, chị H xuống xe tại bến xe Khánh Hòa, tìm xe về Hà Nội. Sau khi chờ đến rạng sáng 24/11, chị bắt xe khách, thanh toán 700.000 đồng tiền vé qua chuyển khoản. Sáng sớm 25/11, chị về đến bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Do điện thoại hết tiền, chị đến khu vực Cảnh sát giao thông nhờ liên hệ người thân đến đón.

Theo lời trình bày của chị H, do lo sợ gia đình trách móc việc tự ý bỏ đi khiến mọi người lo lắng, tìm kiếm, chị đã nghĩ ra câu chuyện bị người lạ vỗ vai, sau đó mất nhận thức và tỉnh lại trên xe tải. Một số người quay video, đăng tải lên mạng xã hội khiến nội dung này lan truyền, gây hoang mang dư luận. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không tiếp tục phát tán video cùng nội dung sai sự thật liên quan vụ việc, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.