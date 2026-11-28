Đằng sau những con số này là không ít trường hợp người dân đã bán xe từ nhiều năm trước, nhưng phương tiện vẫn đứng tên mình, không còn giấy tờ mua bán, cũng chẳng biết người mua hiện ở đâu. Vậy, trong tình huống này, người bán xe cần làm gì để tránh những rắc rối pháp lý phát sinh?

Bán xe cả chục năm, vẫn lo bị liên đới

Một bài đăng trên nhóm mạng xã hội về phạt nguội toàn quốc gần đây thu hút sự chú ý khi một người tìm chủ sở hữu hiện tại của chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29-D1-051.XX. Người đăng cho biết sẵn sàng hỗ trợ sang tên hoặc mua lại xe, mong người đang sử dụng phương tiện liên hệ để phối hợp giải quyết.

Một trường hợp gây chú ý trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, hình ảnh được đăng tải ghi lại chiếc xe xuất hiện trong hai lần vi phạm giao thông ở những thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, thông tin đăng ký phương tiện vẫn gắn với chủ sở hữu cũ.

Câu chuyện tưởng như cá biệt này lại phản ánh một thực tế khá phổ biến: Nhiều người đã bán xe máy, ô tô từ 10-20 năm trước nhưng chưa hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký, biển số. Khi giao dịch, các bên thường chỉ viết giấy mua bán, giao xe và nhận tiền, sau đó mặc nhiên cho rằng việc chuyển nhượng đã hoàn tất.

Thời gian trôi qua, phương tiện có thể tiếp tục được mua bán qua nhiều người. Chủ cũ không còn giữ giấy tờ, không nhớ rõ thông tin người mua, thậm chí không biết chiếc xe hiện đang ở tỉnh, thành phố nào. Đến khi kiểm tra trên ứng dụng VNeTraffic, phát hiện phương tiện vẫn đứng tên mình, nhiều người mới lo lắng về trách nhiệm pháp lý.

Một số người băn khoăn: Xe đã bán từ lâu, bản thân không còn quản lý, sử dụng, nếu phương tiện vi phạm giao thông hoặc gây tai nạn thì có phải chịu trách nhiệm? Không tìm được người mua, liệu có thể tự mình đề nghị cơ quan Công an giải quyết việc đứng tên phương tiện?

Theo Cục Cảnh sát giao thông, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là các bên chưa hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và đăng ký sang tên. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định rõ, người bán có trách nhiệm thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe; người mua thực hiện thủ tục đăng ký sang tên.

Đáng chú ý, theo điểm c khoản 2 Điều 43 của Luật này, người đứng tên đăng ký vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm của chủ xe khi chưa thực hiện thủ tục thu hồi theo quy định. Vì vậy, việc đã giao xe, nhận tiền hoặc lập giấy mua bán không đồng nghĩa với việc người bán đã hoàn tất trách nhiệm pháp lý.

Không tìm được người mua, cần chủ động khai báo

Trước những băn khoăn của người dân, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, với trường hợp đã bán xe từ nhiều năm trước nhưng không còn giấy tờ hoặc không xác định được người đang sử dụng phương tiện, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan đăng ký xe thuộc Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an cấp xã. Khi làm việc, cần xuất trình giấy tờ tùy thân, cung cấp những thông tin còn nhớ về phương tiện, thời điểm chuyển nhượng, người mua và các tài liệu liên quan còn lưu giữ. Cơ quan Công an sẽ tiến hành rà soát, đối chiếu, xác minh, phối hợp với các lực lượng liên quan để xác định người đang quản lý, sử dụng phương tiện, từ đó hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Cục CSGT đề nghị người dân chủ động khai báo thông tin về phương tiện. Ảnh: Đức Tuấn

Đây cũng là lý do người dân không nên chỉ trông chờ vào việc thông tin trên ứng dụng VNeTraffic tự động thay đổi. Cục Cảnh sát giao thông lưu ý, việc kê khai thông tin sở hữu, sử dụng phương tiện qua ứng dụng hoặc thông qua Công an cơ sở là một bước phục vụ quá trình làm sạch dữ liệu, không thay thế thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe và không tự động chấm dứt trách nhiệm của người đứng tên.

Trường hợp đã khai báo nhưng thông tin phương tiện vẫn hiển thị trên ứng dụng, người dân cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn tất quá trình xác minh, giải quyết hồ sơ.

Thực tế, không ít người vì chủ quan khi bán xe đã để việc chuyển nhượng kéo dài nhiều năm mà không hoàn tất thủ tục pháp lý. Đến khi phát sinh vướng mắc mới tìm cách liên hệ người mua, thậm chí đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm chủ mới. Tuy nhiên, thay vì chỉ chờ đợi người đang sử dụng phương tiện xuất hiện, việc chủ động đến cơ quan đăng ký xe khai báo, cung cấp thông tin là cách cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Cùng với việc tăng cường rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, Cục Cảnh sát giao thông khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, bảo đảm đúng quy định, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.