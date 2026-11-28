Nạn nhân là ông Pitus (63 tuổi), sống tại làng Semurut, huyện Tabalar, tỉnh Berau, Đông Kalimantan, Indonesia. Vụ việc xảy ra vào ngày 24/11, khi ông Pitus đang tắm tại khúc sông phía sau nhà.

Theo AKP Suradi, Trưởng phòng Quan hệ công chúng thuộc Sở Cảnh sát Berau, khoảng 18h30 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo về việc một người đàn ông nghi bị cá sấu tấn công tại sông Semurut.

Một nhân chứng tên Alex cho biết, trước khi ông Pitus mất tích, người này nghe thấy 2 tiếng kêu cứu từ phía bờ sông. Alex lập tức chạy đến kiểm tra nhưng không thấy nạn nhân. Tại đây, anh chỉ tìm thấy quần áo, một con dao rựa và chai nước khoáng đã được cắt phần trên để làm gáo tắm của ông Pitus.

Nghi ngờ người đàn ông 63 tuổi bị cá sấu tấn công và mất tích dưới dòng nước, Alex lập tức thông báo cho những người dân xung quanh. Người dân cùng lực lượng chức năng sau đó triển khai tìm kiếm.

Người dân tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Detik

Sau nhiều giờ tìm kiếm với sự tham gia của Cảnh sát Tabalar, Cơ quan Ứng phó thảm họa huyện Tabalar (BPBD) và người dân địa phương, thi thể ông Pitus được tìm thấy vào khoảng 22h05 cùng ngày, ở giữa sông.

Theo ông Suradi, nạn nhân đã tử vong khi được tìm thấy. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện ông có vết thương ở đùi phải và vùng đầu.

Thi thể ông Pitus sau đó được đưa về nhà tang lễ tại RT 02, làng Semurut, huyện Tabalar.