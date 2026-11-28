Lực lượng cảnh sát giao thông dẫn các đoàn khách quốc tế tới tham dự Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lực lượng cảnh sát giao thông dẫn các đoàn khách quốc tế tới tham dự Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lực lượng Công an Hà Nội được bố trí tại các tuyến đường để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ (Bộ Công an) kiểm soát an ninh tại khu vực cổng ra, vào Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ (Bộ Công an) kiểm soát an ninh tại khu vực cổng ra, vào Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lực lượng Cảnh vệ, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động được bố trí kiểm soát an ninh tại khu vực cổng ra, vào Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lực lượng Công an phối hợp với lực lượng Quân đội đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lực lượng Cảnh vệ làm nhiệm vụ tại các khu vực cổng ra, vào Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội ứng trực 100% quân số, đảm bảo an toàn trật tự cho các các Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lực lượng Cảnh vệ làm nhiệm vụ tại khu vực cổng ra, vào Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lực lượng Cảnh vệ làm nhiệm vụ tại khu vực cổng ra, vào Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lực lượng Cảnh vệ làm nhiệm vụ tại khu vực cổng ra, vào Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Khu vực kiểm tra an ninh trước khi vào Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Khu vực kiểm tra an ninh trước khi vào Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Khu vực kiểm tra an ninh trước khi vào bên trong Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đại biểu đến tham dự Hội nghị được lực lượng Cảnh vệ hướng dẫn quét mã QR qua hệ thống Camera AI để nhận diện khuôn mặt. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Kiểm tra quét mã QR để nhận diện khuôn mặt mọi người vào bên trong Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Kiểm tra quét mã QR để nhận diện khuôn mặt mọi người vào bên trong Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)