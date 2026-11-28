Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo diễn tập

Đại biểu tham dự về phía Bộ Công an có Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Về phía UBND thành phố Hà Nội có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; về phía Công an thành phố Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố; Đại diện chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô; Đại diện chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và Đại tá Phạm Hùng Dương Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập PCCC và CNCH

Huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện qua 5 giai đoạn

Ngày 28-11, UBND thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cấp thành phố tại Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Hà Nội, theo Kế hoạch số 415/KH-UBND ngày 23-10-2026.

Tình huống giả định đặt ra vào 9h cùng ngày, xảy ra cháy tại khu vực xưởng ép nhiệt do hệ thống cảm biến nhiệt độ của máy ép bị lỗi, khiến nhiệt độ tăng cao, gây cháy nhựa nguyên liệu và thành phẩm. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các máy ép bên cạnh, nhiệt lượng lớn làm sập đổ một phần cấu kiện công trình. Khói, khí độc bao trùm nhà xưởng, khiến nhiều công nhân mắc kẹt, gặp khó khăn trong quá trình thoát nạn.

Cùng thời điểm, cháy xảy ra tại xưởng in sơn hoàn thiện bên cạnh do ảnh hưởng của khói, khí độc. Khoảng 500 công nhân đang làm việc tại đây khẩn trương thoát nạn. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, hàng hóa đổ vào dây chuyền sản xuất gây chập điện, phát sinh cháy. Tình huống sập đổ công trình khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong, đòi hỏi phải triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, tìm kiếm và cứu người.

Các đại biểu dự và chỉ đạo diễn tập PCCC và CNCH

Phương án diễn tập được triển khai qua 5 giai đoạn, từ xử lý ban đầu đến huy động lực lượng quy mô lớn và khắc phục hậu quả.

Ở giai đoạn đầu, lực lượng PCCC cơ sở, Ban quản lý khu công nghiệp Phú Nghĩa và lực lượng PCCC các doanh nghiệp lân cận triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tiếp đó, Công an xã Phú Nghĩa, UBND xã, Đội PCCC chuyên ngành và các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố được huy động đến hiện trường.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, lãnh đạo CATP báo cáo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an điều động lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đến phối hợp. Đồng thời, UBND thành phố tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện của các sở, ban, ngành tham gia ứng phó.

Khi lực lượng, phương tiện được tập kết đầy đủ, Ban Chỉ huy chữa cháy và CNCH tổ chức tổng tấn công, triển khai các mũi chữa cháy, tìm kiếm, cứu người mắc kẹt, khống chế và dập tắt đám cháy. Giai đoạn cuối tập trung khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên người bị nạn, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.

Cuộc diễn tập huy động 2.300 người thuộc 56 đơn vị của thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Phú Thọ, cùng 47 phương tiện các loại. Đáng chú ý, có 2 robot chữa cháy, 2 xe thang, 12 xe chữa cháy, 1 xe chữa cháy cần vươn mũi đục và 4 xe cứu nạn, cứu hộ.

Đại biểu tham dự diễn tập PCCC và CNCH

Nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại cũng được đưa vào thực hiện nhiệm vụ như radar, camera dò tìm trong công trình sập đổ, chó nghiệp vụ tìm kiếm người bị nạn và flycam trinh sát từ trên cao. Việc huy động các phương tiện chuyên dụng nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, cứu người trong điều kiện công trình bị sập đổ, không gian hạn chế và môi trường có nhiều yếu tố nguy hiểm.

Nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng chữa cháy và CNCH

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: “Hà Nội đang trong giai đoạn phát triển của kinh tế - xã hội, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ngày càng mở rộng, lớn mạnh. Tuy nhiên, đây cũng là những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là tại các cơ sở có quy mô lớn, nhiều kho xưởng, dây chuyền sản xuất và tập trung đông công nhân. Do vậy việc diễn tập là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết để qua đó nâng cao ý thức phòng ngừa, trang bị kỹ năng xử lý, phối hợp tác chiến khi có sự cố xảy ra”.

Theo thống kê, trong 11 tháng năm 2026, toàn thành phố xảy ra 658 vụ cháy, 3 vụ nổ. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức chữa cháy, CNCH 571 vụ, cứu được 144 người mắc kẹt, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Thời gian qua, CATP đã chủ động phối hợp các sở, ngành tham mưu Thành phố ban hành nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH. Trong đó, có Chương trình hành động số 13 ngày 14-5-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 02; tham mưu thành lập, duy trì các Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tại xã, phường.

CATP cũng xây dựng, đưa vào hoạt động mini app kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn “An toàn PCCC trong sử dụng điện” trên nền tảng iHanoi, hỗ trợ người dân đăng ký kiểm tra, tư vấn miễn phí về an toàn điện tại hộ gia đình, góp phần chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hiệp đồng tác chiến xử lý sự cố cháy trong tình huống giả định tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Ban Chỉ huy, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sau diễn tập, các đơn vị cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm thực chất, làm rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng thường trực, sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an; đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm của Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Phú Thọ và các lực lượng tham gia.

Thông qua diễn tập, các lực lượng có điều kiện kiểm tra khả năng huy động nhân lực, phương tiện, vận hành cơ chế chỉ huy và phối hợp xử lý tình huống cháy, nổ, sập đổ công trình quy mô lớn. Qua đó, nâng cao khả năng ứng phó thực tế, chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phức tạp, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.