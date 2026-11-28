Học sinh trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy.

Tại chương trình, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sam Mứn đã phổ biến những kiến thức cơ bản về PCCC; phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy, nổ trong trường học và gia đình như: chập điện, quá tải thiết bị điện, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt không đúng cách, bất cẩn trong đun nấu và thắp hương. Đồng thời hướng dẫn giáo viên, học sinh nhận biết các nguy cơ mất an toàn, biện pháp phòng ngừa và cách xử lý khi xảy ra cháy, nổ.

Học sinh được hướng dẫn sử dụng các thiết bị PCCC và CNCH.

Bên cạnh đó, giáo viên, học sinh được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy ban đầu; thực hành thao tác báo cháy, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại lớp học, hành lang, cầu thang; thực hành di chuyển thấp người, dùng khăn ướt che mũi, miệng khi thoát khỏi khu vực có khói và xử lý tình huống khi quần áo bị bén lửa; sơ cứu người bị nạn, hỗ trợ người gặp sự cố, phòng tránh tai nạn đuối nước và cách gọi điện báo tin qua số 114 khi xảy ra cháy, tai nạn, sự cố.

Thông qua các hoạt động giúp cán bộ, giáo viên, học sinh nâng cao nhận thức về nguy cơ cháy, nổ, tai nạn; đồng thời rèn luyện kỹ năng chủ động ứng phó, bảo vệ bản thân và hỗ trợ những người xung quanh khi có tình huống khẩn cấp.