Ôtô nhập khẩu nguyên chiếc tăng mạnh

Theo báo cáo sơ bộ của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính đã có 27.514 ôtô nguyên chiếc (CBU) được nhập khẩu về nước trong tháng 9/2026, tương ứng với mức kim ngạch 567 triệu USD, tăng mạnh 42,2% về lượng và tăng 26% về giá trị so với tháng liền kề trước đó.

Những kỳ vọng dài hạn ở thị trường ôtô Việt Nam vẫn đang được đánh giá rất cao, đặc biệt là đối với các thương hiệu mới đến từ Trung Quốc.

So với cùng kỳ năm ngoái, mặt hàng ôtô CBU nhập khẩu tháng 9 thậm chí ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng mạnh hơn, lần lượt +59,5% về số lượng và +42% về kim ngạch.

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, ước tính đã có 195.547 ôtô CBU được nhập khẩu về nước luỹ kế 9 tháng năm 2026, đạt tỷ lệ tăng trưởng đến 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về kim ngạch, số lượng ôtô CBU nhập khẩu nêu trên đã tiêu tốn 4,463 tỷ USD, cao hơn đến 30,7% so với cùng giai đoạn này của năm 2025.

Có thể thấy, mặt hàng ôtô nhập khẩu vẫn đang duy trì tỷ lệ tăng trưởng rất mạnh mẽ, bất chấp những khó khăn trên thị trường. Giới kinh doanh ôtô cho rằng, tình trạng nhiều nhà phân phối đang phải "cắt máu" giảm giá để giải phóng lượng xe tồn kho, đồng thời nhằm níu giữ khách hàng nhiều khả năng vẫn sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài trước mắt.

Bên cạnh đó, những kỳ vọng dài hạn ở thị trường ôtô Việt Nam vẫn đang được đánh giá rất cao, đặc biệt là đối với các thương hiệu mới đến từ Trung Quốc.

Thực tế cũng cho thấy, chỉ trong khoảng 3 năm trở lại đây đã có khoảng 10 thương hiệu ôtô Trung Quốc gia nhập thị trường Việt Nam, dự kiến trong thời gian tới sẽ có thể một số thương hiệu mới. Đây cũng chính là một trong những động lực thúc đẩy mặt hàng ôtô nhập khẩu liên tục tăng trưởng.

Những kỳ vọng dài hạn về thị trường cũng là một động lực giúp ngành công nghiệp ôtô trong nước tăng trưởng ổn định.

Dữ liệu của Cục Thống kê cho thấy, sản lượng sản xuất ôtô trong nước cũng liên tục duy trì được tốc độ tăng trưởng. Cụ thể, ước tính trong tháng 9/2026 đã có khoảng 46.200 ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước (CKD) được xuất xưởng, tăng nhẹ 1,3% so với tháng liền trước và nhưng tăng đến 35,9% so với tháng 9/2025.

Luỹ kế 9 tháng năm 2026, các doanh nghiệp ôtô trong nước đã xuất xưởng được tổng cộng 416.400 xe, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đóng góp đáng kể nhất là VinFast, tiếp theo là hai tập đoàn Thaco và Thành Công.