Mở thêm kênh vốn cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng bán lẻ

Chính sách mới hướng tới tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia đầu tư phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ. Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 4/10/2026 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2326/QĐ-TTg ngày 21/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định số 1922/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 4/10/2026, trong đó điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ của một số bộ, ngành trong quá trình thực hiện Chiến lược.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chính sách nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ, tăng cường xúc tiến thương mại, tham gia các chương trình bình ổn giá, kết nối cung - cầu và phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến lưu thông, phân phối sản phẩm ra thị trường.

Việc thực hiện phải bảo đảm thống nhất với các quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước và Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP.

Cùng với nhiệm vụ của Bộ Tài chính, Quyết định số 1922/QĐ-TTg cũng sửa đổi nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện cơ chế, chính sách về cấp tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Những nội dung điều chỉnh này nằm trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chiến lược xác định định hướng phát triển thị trường bán lẻ theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững; tăng cường kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng, đồng thời phát triển thương mại trong nước phù hợp với thương mại điện tử, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế chia sẻ.

Chiến lược cũng đặt ra yêu cầu gia tăng sức mua trong nước, kích cầu tiêu thụ hàng Việt Nam và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quyết định số 1922/QĐ-TTg bổ sung nhiệm vụ triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư đối với hoạt động phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ.

Tuy nhiên, Quyết định không quy định mọi doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ đều được vay vốn ưu đãi. Việc tiếp cận tín dụng đầu tư phải tuân thủ đối tượng, điều kiện và các quy định của pháp luật về tín dụng đầu tư của Nhà nước.