Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại hội thảo. (Ảnh TRÀ VŨ)

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà; các đại biểu Quốc hội, thành viên Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Về phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương, Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải, đại diện các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, cùng đại diện các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và thành viên thị trường.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải, đại diện cơ quan soạn thảo, trình bày những nội dung chính của dự án Luật sau quá trình tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Theo đó, dự thảo Luật được xây dựng theo hướng tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đồng thời bảo đảm tính ổn định, liên tục trong tổ chức và vận hành thị trường.

Dự thảo cũng thiết kế các quy định chuyển tiếp nhằm tạo thời gian phù hợp để các tổ chức, cá nhân và thành viên thị trường chuẩn bị điều kiện cần thiết khi Luật có hiệu lực.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, dự thảo đã được cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kết quả thẩm tra. Bà đề nghị các đại biểu, nhất là các tổ chức trực tiếp hoạt động trên thị trường, tập trung trao đổi những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, qua đó giúp cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát tính phù hợp, khả thi của các quy định trước khi hoàn thiện dự thảo.

Tại hội thảo, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động của thị trường chứng khoán được các đại biểu, đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, hiệp hội và các đại biểu Quốc hội trao đổi, trong đó có điều kiện đối với người hành nghề chứng khoán; xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; phát triển nhà đầu tư tổ chức và ngành quản lý quỹ; quỹ đầu tư bất động sản; quản lý tài sản bảo đảm; ứng dụng công nghệ và tài sản mã hóa; cơ chế thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý, giám sát và tổ chức thị trường.

Đáng chú ý, vấn đề nguồn nhân lực cho cơ quan quản lý và các tổ chức vận hành thị trường nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Các ý kiến cho rằng, thị trường chứng khoán ngày càng phát triển về quy mô, sản phẩm và mức độ phức tạp, đòi hỏi cao hơn về năng lực chuyên môn, công nghệ, quản trị rủi ro và kinh nghiệm của đội ngũ quản lý, giám sát.

Bên cạnh đó, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát triển nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư và những sản phẩm đầu tư dài hạn, góp phần xây dựng cơ cấu nhà đầu tư cân bằng hơn, nâng cao tính ổn định và bền vững của thị trường.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, dự án Luật đã được tổ chức lấy ý kiến qua nhiều vòng, với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, bảo đảm đầy đủ quy trình xây dựng pháp luật và phát huy dân chủ trong quá trình hoàn thiện chính sách.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến, kiến nghị hợp lý nhằm nâng cao chất lượng và tính khả thi của dự thảo Luật. Định hướng phát triển thị trường chứng khoán ổn định, bền vững cần gắn với phát triển các nhà đầu tư có tổ chức, trong đó có các công ty quản lý quỹ và các loại hình quỹ đầu tư.

Đối với những vấn đề mới như quỹ tín thác bất động sản, mã hóa tài sản thực và các mô hình mới phát sinh cùng với sự phát triển của công nghệ, Thứ trưởng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu trong tổng thể hệ thống pháp luật và có bước đi phù hợp với trình độ phát triển của thị trường.

Kết luận hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai đánh giá dự thảo Luật qua quá trình tiếp thu, chỉnh lý đã cơ bản đáp ứng mục tiêu của lần sửa đổi này. Các ý kiến tại hội thảo sẽ tiếp tục được cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Quốc hội theo quy định.

Hội thảo tiếp tục là bước tham vấn các đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách, góp phần hoàn thiện dự án Luật theo hướng đáp ứng yêu cầu trước mắt của thị trường, đồng thời tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển ổn định, an toàn, minh bạch và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới.