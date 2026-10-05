Nhà tại châu Âu ngày càng đắt đỏ, có nơi tăng giá gần 17% chỉ trong quý 2/2026

Theo Cơ quan Thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat), trong số 29 quốc gia châu Âu có 9 nước ghi nhận mức tăng giá nhà hai chữ số so với cùng kỳ năm trước. Bồ Đào Nha có mức tăng cao nhất trong quý 2/2026, lên tới 16,5%, theo sát là Bulgaria với 15,5%.

Ông Mikk Kalmet, chuyên gia bất động sản tại Global Property Guide nhận định, nhu cầu nhà ở mạnh mẽ tiếp tục vượt xa nguồn cung tại Bồ Đào Nha, đặc biệt ở Lisbon, Porto và các khu vực ven biển được ưa chuộng. “Hoạt động xây dựng mới hạn chế, đầu tư nước ngoài, nhu cầu liên quan đến du lịch và tình trạng thiếu nhà ở kéo dài đều góp phần đẩy giá lên cao”, ông nói với Euronews Business.

Ông Kalmet cho biết tại Bulgaria, thu nhập hộ gia đình tăng, tiền lương tăng, hoạt động vay thế chấp tương đối dễ tiếp cận và nhu cầu mua bất động sản để đầu tư chủ yếu hỗ trợ đà tăng giá.

Lithuania (14,3%), Slovakia (13,6%), Croatia (12,7%), Tây Ban Nha (12,1%), Romania (12,1%), Latvia (11,4%) và Hungary (10,2%) cũng ghi nhận mức tăng trên 10%.

Đan Mạch (9,4%), Slovenia (9,1%) và Czechia (8,6%) cũng tiến sát ngưỡng tăng 10%.

Giá nhà cũng tăng cao hơn mức trung bình của EU tại Cyprus (7,9%), Malta (6,9%), Ba Lan (6,3%), Ireland (6%), Estonia (5,8%), Áo (5,1%) và Thụy Điển (4,8%).

Ngược lại, Phần Lan (-2,7%), Luxembourg (-2,2%) và Pháp (-0,8%) là những quốc gia duy nhất chứng kiến giá nhà giảm trong quý 2/2026 so với cùng kỳ.

Tốc độ tăng giá nhà tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) trong quý 2/2026

Ông Mikk Kalmet cho rằng nguyên nhân tại Phần Lan là vì tăng trưởng kinh tế yếu, cùng với niềm tin tiêu dùng trầm lắng và những tác động kéo dài của mặt bằng lãi suất cao.

“Tại Pháp, những hạn chế về khả năng chi trả, nhu cầu nhà ở tương đối yếu và tác động của giai đoạn lãi suất vay thế chấp cao trước đó đã gây sức ép giảm giá”, ông Kalmet nói. Ông cũng lưu ý thêm rằng tình trạng bất định của nền kinh tế đã khiến một số người có ý định mua nhà phải trì hoãn quyết định.

Trong nhóm “Big Four” gồm 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Tây Ban Nha nổi bật với mức tăng 12,1%, trong khi Italy tăng 4%, thấp hơn mức trung bình của EU. Đức chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ 0,6%, cao hơn không đáng kể so với Pháp, nơi giá nhà giảm 0,8%.

“Tại Đức, lãi suất vay thế chấp đã tăng trở lại. Khả năng chi trả nhà ở đang xấu đi. Nhu cầu vay thế chấp đang suy yếu”, ông Carsten Brzeski và ông Franziska Biehl từ ING viết trong một báo cáo phân tích. Họ lưu ý, những người có ý định mua nhà tại Đức hiện phải đối mặt với sự kết hợp đầy thách thức giữa giá bất động sản cao, chi phí đắt đỏ và những tác động kéo dài của tình trạng suy yếu trong sức mua thực tế - vốn bắt nguồn từ những ảnh hưởng bất lợi về kinh tế của cuộc chiến tại Trung Đông.

Chuyên gia bất động sản Mikk Kalmet chỉ ra rằng sự khác biệt về tốc độ tăng giá nhà phần lớn phản ánh tình trạng thiếu nhà ở, tốc độ tăng thu nhập, điều kiện vay thế chấp và xu hướng nhân khẩu học tại từng quốc gia.

“Thị trường nhà ở về cơ bản mang tính địa phương, dù các quốc gia châu Âu có chung nhiều điều kiện kinh tế và tiền tệ”, ông nhấn mạnh.

Những quốc gia có nhu cầu mạnh nhưng nguồn cung xây dựng hạn chế thường chứng kiến giá nhà tăng nhanh hơn. Ngược lại, những nước có tăng trưởng kinh tế yếu, nhu cầu thấp hoặc có tính nhạy cảm hơn với chi phí vay vốn thường thấy tốc độ tăng chậm hơn hoặc giá nhà giảm.

Chuyên gia Kalmet dự báo tình trạng thiếu nhà ở kéo dài và nhu cầu tiếp tục duy trì có thể đẩy giá nhà tăng thêm tại nhiều thị trường châu Âu. Tốc độ tăng nhiều khả năng vẫn sẽ không đồng đều, và cũng không nên mặc định rằng mức tăng hai chữ số sẽ tiếp diễn trong một năm nữa.

“Yếu tố bất định lớn nhất là lãi suất. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất vào tháng 9/2026 để ứng phó với áp lực lạm phát quay trở lại. Chi phí vay thế chấp cao hơn, kết hợp với sức mua thực tế suy yếu do giá năng lượng chính là 2 yếu tố chính khiến nhu cầu nhà ở chậm lại”, ông nói.