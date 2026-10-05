John Ternus khác hoàn toàn Tim Cook

John Ternus trong một sự kiện của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Sau khi nhậm chức CEO Apple, ngoài điểm nhấn trước công chúng với việc giới thiệu mẫu iPhone gập đầu tiên, John Ternus được cho đang tạo ra nhiều thay đổi trong nội bộ công ty, với phong cách hoàn toàn khác so với Tim Cook.

"John Ternus đang dành phần lớn thời gian giám sát mảng thiết kế phần cứng và cả phần mềm", nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cho biết. Điều này hứa hẹn mang đến làn gió mới cho Apple.

Bước ngoặt về cách điều hành

Trong những cuộc thảo luận ban đầu về việc kế nhiệm, Ternus từng nghi ngờ năng lực bản thân. Theo Gurman, ông thậm chí bày tỏ sự do dự với cấp trên.

"Tôi không phải là ông. Ông đã làm được quá nhiều điều tuyệt vời", Ternus nói với Tim Cook, khi ấy vẫn là CEO Apple.

Đáp lại cấp dưới, Cook giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. "Tôi biết anh không phải là tôi", Cook trả lời, ngụ ý rằng Ternus cần phải là chính mình.

Lời giải thích từ Cook trở thành bài học cho Ternus. Phát biểu trước nhân viên, tân CEO Apple nhấn mạnh bản thân "cần dành thời gian vào nơi có thể tạo ra nhiều giá trị nhất". Theo Gurman, tư duy này mang đến Ternus sự tự do để tiếp cận vai trò CEO theo cách khác biệt.

John Ternus và lãnh đạo mảng thiết kế công nghiệp Molly Anderson. Ảnh: Bloomberg.

Trong nhiệm kỳ của mình, Cook dành phần lớn thời gian cho hoạt động vận hành, kinh doanh, chiến lược tài chính và chuỗi cung ứng. Ông cũng thường xuyên giải quyết vấn đề về chính sách công, mối quan hệ giữa Apple với Nhà Trắng và các chính phủ trên thế giới.

Đối với Ternus, cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh ưu tiên của ông hoàn toàn khác biệt. Cụ thể, tân CEO Apple giao phần lớn mảng tài chính cho Giám đốc Tài chính Kevan Parekh, chuỗi cung ứng cho Giám đốc Vận hành Sabih Khan.

Ternus dành nhiều thời gian làm việc cùng Giám đốc Phần cứng Johny Srouji và lãnh đạo mảng kỹ thuật phần cứng Tom Marieb, duy trì sự tham gia sâu sát vào quy trình kỹ thuật sản phẩm. Tuy nhiên, đó không phải lĩnh vực trọng tâm duy nhất của Ternus.

"Tôi được biết ông ấy cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho một lĩnh vực chưa có vị lãnh đạo thực thụ trong thời gian dài, đó là thiết kế", Gurman nhấn mạnh.

Khỏa lấp vị trí

Từ khi "huyền thoại thiết kế" Jony Ive rời đi vào năm 2019, Apple không còn lãnh đạo chung cho toàn bộ mảng thiết kế, bao gồm thiết kế công nghiệp (kiểu dáng, cảm giác phần cứng) và giao diện người dùng (tập trung vào phần mềm).

Những năm sau đó, 2 bộ phận này có lãnh đạo độc lập, cùng báo cáo cho cựu Giám đốc Vận hành Jeff Williams. Không có nền tảng chuyên môn về thiết kế, Gurman cho biết Williams được chọn chủ yếu nhờ mối quan hệ thân thiết với Cook.

Một mẫu MacBook Pro của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Mô hình này thay đổi sau khi Williams rời công ty. Trên giấy tờ, các nhóm thiết kế sẽ báo cáo trực tiếp cho Cook. Tuy nhiên trên thực tế, họ báo cáo công việc cho Ternus. Điều này diễn ra trong quá trình chuyển giao CEO, khi các lãnh đạo mảng thiết kế chỉ báo cáo trực tiếp cho Ternus trước khi Cook rời vị thế.

Với tư cách lãnh đạo mảng kỹ thuật phần cứng, Ternus vốn đã phối hợp với studio thiết kế do yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa 2 bên. Tuy nhiên từ khi đảm nhận ghế CEO, ông tham gia sâu hơn vào cả nhóm thiết kế công nghiệp lẫn giao diện người dùng.

"Nhiều người cho biết ông thường xuống làm việc trực tiếp tại studio vài lần mỗi tuần, có những ngày còn đến nhiều lần", Gurman kể lại.

Phong cách này hoàn toàn khác biệt so với Cook. Các nhà thiết kế cho biết cựu CEO thường chỉ ghé studio khoảng một tiếng mỗi tháng.

Nỗ lực vực dậy mảng thiết kế

Theo Bloomberg, một trong những ưu tiên hàng đầu của Ternus là củng cố lại nội bộ nhóm thiết kế, vốn đã mất nhiều nhân sự vào tay LoveFrom, công ty riêng của Ive, bên cạnh đội ngũ phần cứng tại OpenAI và nhiều doanh nghiệp khác.

"Tình trạng này góp phần làm suy giảm tầm ảnh hưởng và uy tín của nhóm trong nội bộ Apple. Những sự ra đi buộc công ty thăng chức cho các nhà thiết kế cấp thấp, tuyển dụng ồ ạt từ bên ngoài để bù đắp nhân sự", Gurman viết thêm.

Alan Dye, lãnh đạo mảng thiết kế phần mềm lâu năm, đã chuyển sang làm việc cho Meta. Evans Hankey, người kế nhiệm Jony Ive, cũng chia tay công ty và gia nhập OpenAI.

Năm 2024, Molly Anderson được thăng chức làm phó chủ tịch thiết kế công nghiệp. Bà chưa từng điều hành một bộ máy quy mô lớn trước đó, danh tiếng trong ngành sáng tạo quốc tế cũng chưa nổi bật. Việc thiếu hụt ứng viên nội bộ biến Anderson thành lựa chọn khả dĩ duy nhất của Apple thời điểm đó.

iPhone Duo được trưng bày tại sự kiện Apple. Ảnh: New York Times.

Xét đến vai trò then chốt của mảng thiết kế trong quá trình phát triển sản phẩm cũng như lên ý tưởng cho thiết bị tương lai, một số người cho rằng Apple nên tuyển giám đốc thiết kế từ bên ngoài. Tuy nhiên theo Gurman, hiện không có hoạt động tìm kiếm như vậy.

Apple đang nỗ lực xây dựng hình ảnh mới cho Anderson cùng Steve Lemay, người kế nhiệm Dye. Tại sự kiện ra mắt iPhone Duo, Ternus xuất hiện cùng 2 nhân sự này để quảng bá mẫu máy mới. Táo khuyết cũng vừa chiêu mộ nhà thiết kế nội thất người Bỉ Julien Renault để tăng cường nhân lực cho mảng thiết kế công nghiệp.

Dù vậy, những động thái trên không thể thay thế một lãnh đạo bao quát toàn diện như Ive trước đây. Với việc Ternus ưu tiên hàng đầu cho thiết kế và tham gia tích cực vào hoạt động của bộ phận này, dường như bản thân ông chính là lãnh đạo mới cho mảng thiết kế. Tất nhiên, vẫn cần thời gian để chứng minh hiệu quả của chiến lược.

"Ternus xuất thân từ lĩnh vực kỹ thuật thay vì nền tảng thiết kế truyền thống. Tuy nhiên, sự tham gia sát sao của ông chí ít cũng đảm bảo tầm quan trọng của mảng thiết kế trong nội bộ Apple, có tiếng nói lớn hơn về các quyết định quan trọng xoay quanh sản phẩm", cây viết từ Bloomberg nhận định.