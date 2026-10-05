Tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn

Đến ngày 28/9/2026, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 10,89%, cao hơn mức tăng 9,78% của huy động vốn. Ảnh minh họa

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, hoạt động ngân hàng tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế ở mức cao.

Tính đến ngày 28/9/2026, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 9,78% so với cuối năm 2025, trong khi tín dụng của nền kinh tế tăng 10,89%. Như vậy, tốc độ tăng tín dụng cao hơn tăng huy động vốn 1,11 điểm phần trăm.

So với cùng thời điểm năm trước, tốc độ tăng của cả hai chỉ tiêu đều thấp hơn. Cùng thời điểm năm 2025, huy động vốn tăng 9,99%, còn tín dụng tăng 13,37%.

Số liệu được công bố trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và đầu tư tiếp tục gia tăng.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Ngân hàng Nhà nước cho biết đến ngày 30/9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ.

Dòng vốn dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục được mở rộng. Tổng dư nợ đối với nhóm doanh nghiệp này đạt trên 4,1 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Cùng với việc cung ứng vốn, ngành ngân hàng đang triển khai các chương trình tín dụng cho những lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng như nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo và các dự án xanh.

Trong những tháng cuối năm, nhu cầu vốn của doanh nghiệp thường tăng cùng hoạt động sản xuất, dự trữ hàng hóa và thực hiện đơn hàng. Việc tín dụng tăng nhanh hơn huy động vì vậy là một chỉ tiêu cần tiếp tục theo dõi trong điều hành thanh khoản và lãi suất.

Tuy nhiên, mức chênh lệch 1,11 điểm phần trăm giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn tại ngày 28/9 chưa đủ cơ sở để khẳng định lãi suất sẽ tăng. Diễn biến lãi suất còn phụ thuộc vào thanh khoản của từng ngân hàng, cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn, chính sách tiền tệ và các yếu tố thị trường.