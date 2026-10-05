Hà Nội cụ thể hóa cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô bằng loạt chính sách mới

Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô

Trong quý III/2026, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của thành phố, tập trung cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thông tin về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của thành phố, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, trong quý III, Sở Tư pháp đã thẩm định 105 hồ sơ và tham gia góp ý 353 dự thảo, hồ sơ văn bản. Các nội dung tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng như đầu tư, đất đai, xây dựng, đô thị, ngân sách, tổ chức bộ máy, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số.

Trong kỳ báo cáo, Hà Nội đã ban hành 127 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 68 nghị quyết của HĐND thành phố và 59 quyết định của UBND thành phố.

Theo Sở Tư pháp Hà Nội, trọng tâm công tác xây dựng pháp luật trong quý III là cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn và tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực cho phát triển.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Nguyễn Công Anh thông tin tại họp báo

Các văn bản mới được ban hành trải rộng trên nhiều lĩnh vực, gắn trực tiếp với hoạt động quản lý nhà nước, đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Quyết định số 112/2026/QĐ-UBND ngày 16/8/2026 quy định về quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp; quản lý hạ tầng, công nghệ, phương tiện hoạt động trong các không gian này. Quy định mới góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, cụ thể hóa Luật Thủ đô trong quản lý, khai thác hiệu quả không gian và hạ tầng đô thị, phục vụ định hướng phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ.”

Nhiều chính sách mới trong giáo dục, chuyển đổi số

Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố ban hành các Quyết định số 87, 88, 89, 90 và 91/2026/QĐ-UBND ngày 6/7/2026, quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục đối với giáo dục THPT chuyên, tiểu học, THPT, mầm non và THCS.

Cùng với đó, Quyết định số 96/2026/QĐ-UBND ngày 11/7/2026 quy định việc liên kết giáo dục với nước ngoài trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Hà Nội ban hành Quyết định số 98/2026/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 về chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện nền hành chính số và công vụ số trên địa bàn thành phố.

Quyết định số 102/2026/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 quy định về bảo đảm an toàn, quản lý rủi ro và biện pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước. Trong khi đó, Quyết định số 103/2026/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 quy định phương thức quản trị tiên tiến dựa trên dữ liệu số, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và cơ chế chia sẻ dữ liệu công - tư theo hợp đồng khai thác dữ liệu. Đây là những quy định bước đầu tạo khuôn khổ pháp lý cho việc ứng dụng AI, dữ liệu số và công nghệ số trong hoạt động quản lý của thành phố.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân và cộng đồng.

Ở lĩnh vực văn hóa, thể thao, Hà Nội ban hành Quyết định số 97/2026/QĐ-UBND ngày 11/7/2026 quy định việc quản lý tượng đài, tranh hoành tráng và các công trình mỹ thuật trên địa bàn.

Quyết định số 101/2026/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 quy định trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao; đồng thời đưa ra các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Tư pháp, các quy định này góp phần cụ thể hóa chủ trương huy động nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư cho văn hóa, thể thao và bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa của Thủ đô.

Ngoài những lĩnh vực trên, trong quý III, thành phố còn ban hành nhiều quy định về quản lý ngân sách, dịch vụ sự nghiệp công, trợ giúp xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, khoa học và công nghệ, nông nghiệp, nông thôn mới, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Nhìn chung, các văn bản được ban hành trong quý III tập trung vào những vấn đề thiết thực, từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết các yêu cầu phát sinh trong quá trình phát triển của thành phố.

Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản nhằm triển khai đầy đủ Luật Thủ đô số 02/2026/QH16; đồng thời rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Công tác xây dựng pháp luật sẽ tập trung nâng cao chất lượng chính sách, bảo đảm tính khả thi của văn bản, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển đô thị, văn hóa, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội.

Thông qua việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, Hà Nội đang từng bước chuyển các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô thành những quy định cụ thể, có thể triển khai trong thực tế. Đây cũng là cơ sở pháp lý để thành phố tiếp tục cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô, huy động thêm nguồn lực, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.