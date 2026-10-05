Doanh nghiệp đứng sau cảng nước sâu lớn nhất cả nước lập công ty vốn gần 500 tỷ đồng

HĐQT CTCP Tập đoàn Gemadept (Mã: GMD) vừa thông qua nghị quyết góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings với vốn điều lệ 19 triệu USD, tương đương gần 498 tỷ đồng. Trong đó Gemadept góp 100% vốn.

Gemadept là doanh nghiệp tiên phong và hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực khai thác cảng và logistics.

Trong lĩnh vực khai thác cảng, Gemadept là doanh nghiệp niêm yết duy nhất sở hữu và vận hành hệ thống cảng trải dài từ Bắc vào Nam, đa dạng từ cảng cạn (ICD), cảng sông đến cảng biển và cảng nước sâu.

Trong lĩnh vực logistics, Gemadept phát triển hệ thống trung tâm phân phối hiện đại tại các vùng kinh tế trọng điểm, với tổng diện tích hàng trăm nghìn mét vuông, xử lý hàng triệu tấn hàng hóa mỗi năm, cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng toàn diện với hệ sinh thái logistics bao gồm 6 lĩnh vực: cảng hàng hóa hàng không, trung tâm phân phối, vận tải siêu trường siêu trọng, vận tải biển - thủy, logistics hàng lạnh và logistics ô tô

Đặc biệt, Gemadept đang sở hữu các tài sản cảng trọng điểm tại Cái Mép – Thị Vải (TP HCM) và Hải Phòng, hai khu vực có vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống cảng container Việt Nam.

Trong đó Cảng Gemalink sở hữu quy mô lớn và hiệu suất khai thác cao nhất tại Cái Mép – Thị Vải, trong khi Nam Đình Vũ là cảng có quy mô lớn nhất và vị trí thuận lợi nhất trong khu vực hạ lưu sông Cấm, tạo lợi thế cạnh tranh trong khai thác hàng container tại Hải Phòng.

Cảng Gemalink tại khu vực Cái Mép - Thị Vải là cảng nước sâu lớn nhất cả nước. Ảnh: Gemadept.

Trong 6 tháng đầu năm, Gemadept đã tăng vốn vào CTCP Hoa Sen Thái Bình Dương, CTCP Niềm Kiêu Hãnh Thái Bình Dương, CTCP Dịch vụ Cảng Nam Đình Vũ, CTCP Mekong Logistics và Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding (tên cũ Công ty TNHH CJ Gemadept Shipping Holdings).

Ngược lại, Gemadept đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty tại Công ty TNHH CJ Logistics Holdings Việt Nam cho CJ Logistics; bên cạnh đó là thoái vốn CTCP Liên hợp Thực phẩm và CTCP Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Gemadept mang về doanh thu thuần gần 3.214 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt gần 2.267 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 1.938 tỷ đồng, tăng 71%.

Năm 2026, Gemadept lên kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản, kịch bản đăng ký và kịch bản phấn đấu. Trong đó, kịch bản đăng ký dự kiến doanh thu thuần đạt 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.800 tỷ đồng. Còn kịch bản phấn đấu dự kiến doanh thu thuần 6.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Gemadept đã hoàn thành được 49% kế hoạch doanh thu thuần và 81% kế hoạch lợi nhuận theo kịch bản đăng ký đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Gemadept tăng 7% so với đầu năm, lên mức 21.219 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức gần 5.648,9 tỷ đồng, tăng 15,1%.

Ở diễn biến khác, ngày 8/10 tới đây, Gemadept sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 216,4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành là 2.164 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Gemadept.

Nếu hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, vốn điều lệ của Gemadept sẽ tăng từ gần 4.329 tỷ đồng lên mức gần 6.493,4 tỷ đồng.