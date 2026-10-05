Triển vọng hợp tác Việt Nam – Tanzania về thương mại, đầu tư

Diễn đàn do Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania phối hợp tổ chức tại trụ sở Viettel Tanzania PLC (Halotel) trong khuôn khổ chương trình công tác của Đoàn Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 153 (IPU 153) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Tanzania.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Tanzania tiếp tục được củng cố, trong khi hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn.

Điểm kết nối thị trường khu vực Đông Phi

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, sau hơn 6 thập kỷ thiết lập quan hệ, Việt Nam và Tanzania đã xây dựng được nền tảng chính trị thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại diễn đàn. Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại

Thương mại hai chiều tuy mới chỉ ở mức khoảng 400 triệu USD năm 2025 nhưng đang có xu hướng tăng trưởng tích cực. Riêng 8 tháng đầu năm 2026, thương mại song phương đã tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Tanzania ngày càng trở thành một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại khu vực Đông Phi. Trong khi đó, Việt Nam mở ra cơ hội thị trường cho hàng hóa và doanh nghiệp Tanzania, đồng thời là cầu nối tiếp cận thị trường trong khu vực.

Hai nền kinh tế còn được đánh giá có tính bổ trợ cho nhau. Tanzania có lợi thế về tài nguyên, nông nghiệp, năng lượng, thị trường và vị trí chiến lược tại Đông Phi. Việt Nam có thế mạnh về sản xuất, chế biến – chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, điện tử, viễn thông và thương mại quốc tế.

Đây là cơ sở để hai bên không chỉ mở rộng trao đổi hàng hóa mà còn hướng tới các mô hình hợp tác sâu hơn như cùng đầu tư, cùng sản xuất, chuyển giao công nghệ và tham gia vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng Tanzania để tạo cầu nối hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Tanzania đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội tại nước bạn.

Về phía Tanzania, ông Daudi Riganda, Giám đốc phụ trách Xúc tiến đầu tư của Cơ quan Quản lý Đầu tư và Các Khu Kinh tế Đặc biệt Tanzania (TISEZA) đã nhấn mạnh những lợi thế của quốc gia này: Vị trí chiến lược tại Đông Phi, khả năng kết nối với các thị trường trong khu vực, tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoáng sản, năng lượng, công nghiệp, logistics và dịch vụ.

Ở chiều ngược lại, ông Daudi Riganda đánh giá, Việt Nam với quy mô dân số trên 105 triệu người, năng lực sản xuất ngày càng được nâng cao và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng khắp cũng mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp Tanzania tiếp cận thị trường và các thị trường đối tác của Việt Nam.

Toàn cảnh diễn đàn ngày 5/10. Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại

Những hợp tác tiêu biểu

Là cơ quan xúc tiến thương mại của Việt Nam, chia sẻ tại diễn đàn, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho rằng, những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng vào thương mại và đầu tư quốc tế. Quy mô thương mại hàng hóa tăng từ khoảng 668,5 tỷ USD năm 2021 lên khoảng 930 tỷ USD năm 2025. Dòng vốn đầu tư nước ngoài được duy trì ở mức cao và tập trung đáng kể vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Những kết quả này cho thấy Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ mà ngày càng trở thành một cứ điểm sản xuất và xuất khẩu quan trọng trong khu vực.

Trong khi đó, Tanzania sở hữu thế mạnh về nông nghiệp với các sản phẩm như hạt điều, cà phê, bông, chè, đinh hương. Đồng thời có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và vị trí thuận lợi để kết nối với các thị trường Đông Phi và Nam Phi.

Sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế tạo cơ sở để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác từ thương mại hàng hóa đến đầu tư, chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ và phát triển chuỗi cung ứng.

Một minh chứng rõ nét là hoạt động thương mại hạt điều. Tanzania đã trở thành một trong những nguồn cung hạt điều nguyên liệu quan trọng của Việt Nam tại châu Phi. Năm 2025, kim ngạch nhập khẩu hạt điều từ Tanzania vào Việt Nam đạt khoảng 298 triệu USD, tăng gần 60% so với năm 2024.

Về đầu tư, dự án tiêu biểu được nhắc đến là Halotel của Tập đoàn Viettel. Tính từ khi bắt đầu hoạt động năm 2015, thông qua dự án này, Viettel đã đầu tư gần 800 triệu USD tại Tanzania, xây dựng gần 3.500 trạm BTS, phủ sóng khoảng 90% dân số và phục vụ khoảng 18,2 triệu thuê bao.

Doanh nghiệp còn tạo hơn 1.500 việc làm trực tiếp và hàng trăm nghìn việc làm gián tiếp thông qua mạng lưới bán hàng, đối tác xây dựng, trung tâm chăm sóc khách hàng và hệ thống cửa hàng.

Bên cạnh đó, Halotel triển khai nhiều chương trình trong lĩnh vực giáo dục, y tế và hỗ trợ cộng đồng; đưa nhân sự Tanzania sang Việt Nam đào tạo, qua đó góp phần tăng cường trao đổi nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai nước.

Ông Vũ Bá Phú đánh giá, những hoạt động này cho thấy hợp tác đầu tư không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn có thể trở thành cầu nối hữu nghị thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hiểu biết giữa Việt Nam - Tanzania.

Chính vì vậy, để thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước, Cục Xúc tiến thương mại đề nghị các cơ quan xúc tiến thương mại, hiệp hội và doanh nghiệp Tanzania tham gia sâu hơn vào các chương trình xúc tiến thương mại tại Việt Nam, không chỉ với tư cách khách tham quan mà tiến tới tham gia trưng bày, giao thương B2B, tìm kiếm nhà cung cấp và đối tác đầu tư.

Việt Nam cũng hướng tới tăng cường các đoàn doanh nghiệp sang Tanzania khảo sát thị trường, tìm hiểu môi trường đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể.