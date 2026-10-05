Video bóng đá Việt Nam 0-1 Malaysia: Bàn thắng đẳng cấp

Khép lại ASIAD 20, bên cạnh những tấm huy chương đáng ghi nhận, kết quả của Đoàn Thể thao Việt Nam cũng cho thấy nhiều vấn đề cần nhìn nhận thẳng thắn. Trao đổi với Văn Hóa tại Nagoya (Nhật Bản), Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho rằng, những bài học từ Đại hội là cơ sở quan trọng để rà soát lại cách đầu tư, tập trung nguồn lực và hướng tới những mục tiêu cao hơn tại đấu trường châu lục, Olympic.