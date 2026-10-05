Video bóng đá Việt Nam 0-1 Malaysia: Bàn thắng đẳng cấp
Pha dứt điểm đẹp mắt của Fergus Tierney giữa hiệp hai đem về chiến thắng 1-0 cho Malaysia trong trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup với tuyển Việt Nam.
Video highlights Việt Nam 0-1 Malaysia (nguồn: TV360)
Đội hình ra sân
Việt Nam: Lê Giang, Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo, Quang Vinh, Thành Long, Hai Long, Hoàng Đức, Tiến Anh, Khoa Ngô, Minh Hoàng.
Malaysia: Hazmi, Cheng, Corbin-Ong, Shamsul, Ting, Hidalgo, Laine, Wilkin, Haiqual, Hong Wan, Bergson.
Bàn thắng: Fergus Tierney 62'
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-bong-da-viet-nam-vs-malaysia-fifa-asean-cup-2026-2561128.html