Miza (MZG) chốt lịch chào bán 30 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 1.580 tỷ đồng

Kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chính thức cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Miza (mã chứng khoán MZG). Việc nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp khởi động phương án phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu phổ thông.

Nếu đợt phát hành hoàn tất trọn vẹn theo đúng kế hoạch, quy mô vốn điều lệ của Miza sẽ được nâng từ mức 1.280 tỷ đồng hiện tại lên mức 1.580 tỷ đồng. Nguồn tiền huy động mới sẽ trực tiếp bổ sung nguồn lực tài chính phục vụ cho các kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Lịch trình thực hiện quyền mua cổ phiếu

Căn cứ trên nghị quyết Hội đồng quản trị được ký ban hành vào ngày 2/10/2026, ban lãnh đạo công ty đã thống nhất chi tiết lịch trình triển khai đợt chào bán. Ngày giao dịch không hưởng quyền đối với đợt phát hành được ấn định vào ngày 14/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia thực hiện quyền là ngày 15/10/2026.

Đối với các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua, thời gian giao dịch được quy định kéo dài từ ngày 23/10 đến ngày 5/11/2026. Thời hạn chính thức để nhà đầu tư tiến hành đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 23/10 đến ngày 12/11/2026. Toàn bộ dòng tiền huy động sẽ được doanh nghiệp tiếp nhận và hạch toán theo đúng các quy định pháp luật về phát hành chứng khoán ra công chúng.