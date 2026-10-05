Môi trường đô thị Quảng Ngãi (MQN) chuẩn bị chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13,5%

Kế hoạch phát hành cổ phiếu và gia tăng quy mô vốn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi (mã chứng khoán: MQN) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025. Doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm hơn 1,1 triệu cổ phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá đạt hơn 11 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định ở mức 100:13,5, đồng nghĩa với việc cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 13,5 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn tài trợ cho đợt chi trả này được trích xuất từ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2025. Ban lãnh đạo công ty cho biết thời gian triển khai dự kiến sẽ diễn ra trong quý 4 năm 2026, ngay sau khi nhận được công văn chấp thuận tài liệu báo cáo phát hành từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của Môi trường đô thị Quảng Ngãi sẽ tăng từ 8,2 triệu đơn vị lên 9,3 triệu đơn vị. Tương ứng với số lượng cổ phần gia tăng, quy mô vốn điều lệ của công ty sẽ được nâng từ hơn 82 tỷ đồng lên mức 93 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn lưu động được giữ lại từ việc không chi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ được phân bổ để phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong quá trình doanh nghiệp chuẩn bị tăng vốn, cơ cấu sở hữu cũng ghi nhận sự thay đổi lớn khi Công ty Cổ phần Đầu tư Mầm Xanh đã hoàn tất mua vào hơn 1,62 triệu cổ phiếu MQN trong khoảng thời gian từ ngày 5/8 đến ngày 3/9, chính thức nâng tỷ lệ sở hữu lên mức trên 37%.

Lợi nhuận tăng trưởng ổn định và mục tiêu năm 2026

Nhờ tính chất đặc thù của lĩnh vực vệ sinh môi trường và cung cấp tiện ích đô thị, bức tranh tài chính của Môi trường đô thị Quảng Ngãi duy trì được sự ổn định cao, đặc biệt ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong ba năm gần nhất. Khép lại năm tài chính 2025, công ty đạt doanh thu thuần 732 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 56 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 23% và 47% so với năm trước đó.

Bước sang năm 2026, ban điều hành công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 606 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ở mức gần 42 tỷ đồng. Cùng với các kế hoạch tài chính, Hội đồng quản trị cũng dự kiến tiếp tục duy trì chính sách phân phối lợi nhuận cho cổ đông trong năm 2026 với tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến đạt 25%, lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.