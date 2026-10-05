[Video] Thu ngân sách từ dầu thô 9 tháng đầu năm tăng gần 34%

Theo số liệu từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính, thu ngân sách Nhà nước tiếp tục duy trì đà tăng trong 9 tháng đầu năm 2026. Tổng thu ngân sách lũy kế đến hết tháng 9 ước đạt hơn 2.187 nghìn tỷ đồng, tương đương 86,5% dự toán năm và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khoản thu từ dầu thô ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng tổng thu ngân sách. Trong tháng 9, nguồn thu này ước đạt 6,8 nghìn tỷ đồng.

PV