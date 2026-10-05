PVT Logistics (PDV) chào bán 57 triệu cổ phiếu, đầu tư tàu hóa chất trọng tải lớn

Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và mở rộng đội tàu

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (mã chứng khoán: PDV) đã chốt ngày 5/10/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham gia biểu quyết bằng văn bản. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 2/10. Việc thu thập ý kiến sẽ được doanh nghiệp triển khai ngay trong tháng 10.

Ban lãnh đạo công ty đề xuất hai nội dung quan trọng để xin ý kiến đại hội đồng cổ đông. Nội dung thứ nhất là phương án chào bán 57 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn điều lệ. Nội dung thứ hai là đề xuất thông qua dự án đầu tư một tàu chở dầu hoặc hóa chất có trọng tải dao động từ 19.000 đến 26.000 DWT. Việc bổ sung phương tiện thủy này phục vụ trực tiếp cho chiến lược nâng cao năng lực vận tải hàng lỏng của doanh nghiệp.

Lợi nhuận bán niên tăng vọt giữa biến động của thị trường hàng hải

Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans). Quyết định tăng vốn và mua sắm tàu mới của doanh nghiệp diễn ra khi thị trường vận tải biển toàn cầu đang trải qua nhiều xáo trộn lớn, xuất phát từ những gián đoạn tại khu vực eo biển Hormuz sau các căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.

Tình hình thị trường hiện tại tạo ra môi trường sinh lời thuận lợi cho các hãng vận tải năng lượng. Tổng công ty mẹ PVTrans cũng đang thực hiện kế hoạch mở rộng đội tàu và việc đầu tư thêm phương tiện của đơn vị thành viên trực thuộc hoàn toàn nằm trong định hướng phát triển chung.

Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.120 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 36,4 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 37% và 126% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được đóng góp chủ yếu từ hoạt động quản lý, khai thác đội tàu hàng rời và tàu chở dầu sản phẩm, hóa chất. Dù vậy, mức độ hưởng lợi về giá cước vận tải của nhóm phương tiện này không lớn bằng biên độ tăng giá của các đơn vị khai thác dòng tàu chở dầu thô cỡ lớn trên thị trường quốc tế.