Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đang phản ánh cuộc khủng hoảng của MU khi họ đã tụt xuống thứ 19 sau trận thua Liverpool ở vòng 11, chỉ hơn đội xếp đội sổ Crystal Palace đúng 1 điểm. Đội chủ sân Old Trafford cũng chưa thắng trận nào trong 9 vòng Premier League gần nhất (gồm 5 trận hòa và 4 thất bại).

Đây là chuỗi không thắng dài nhất của họ kể từ khi giải đấu ra đời năm 1992. Nếu xét trên toàn bộ lịch sử giải vô địch quốc gia, MU cũng chưa trải qua giai đoạn tệ hơn kể từ chuỗi 11 trận không thắng kéo dài từ tháng 11/1989 - 2/1990.

Tân HLV Mauricio Pochettino đang đứng trước sức ép lớn trong nỗ lực vực dậy Manchester United. Cuộc tiếp đón Brentford có ý nghĩa quan trọng với chiến lược gia người Argentina, bởi ông muốn tránh trở thành HLV thứ ba trong lịch sử MU thua cả 2 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.

Pochettino đã khởi đầu nhiệm kỳ bằng thất bại nặng nề 0 - 4 trước Liverpool. Đến giữa tuần, MU tiếp tục gây thất vọng khi hòa Sporting CP 2 - 2 tại Champions League.

MU quyết có được chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Mauricio Pochettino. Ảnh: AP

Sau 2 trận, nhà cầm quân người Argentina đang cần một chiến thắng trước Brentford để tránh đi vào vết xe đổ của John Chapman năm 1921 và Erik ten Hag năm 2022. Đây là hai HLV trước đó thua cả hai trận đấu đầu tiên tại giải vô địch quốc gia khi dẫn dắt Quỷ đỏ.

Kể từ trận thua Chelsea 0 - 2, đội chủ sân Old Trafford đã để đối phương ghi ít nhất 2 bàn trong 5 hiệp đấu Premier League liên tiếp. Theo thống kê, chưa đội bóng nào trong lịch sử giải đấu phải nhận từ 2 bàn thua trở lên ở 6 hiệp liên tiếp.

Hàng phòng ngự đang là vấn đề báo động với MU. Ở 2 vòng gần nhất, họ hòa Aston Villa 4 - 4 và thất bại 0 - 4 trước Liverpool.

Trái ngược với phong độ tệ hại của Man United, Brentford đang có phong độ khá tốt. Đội bóng của HLV Keith Andrews vừa thắng Everton 4 - 0. Brentford hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và đang cạnh tranh quyết liệt cho một suất dự cúp châu Âu mùa tới.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Keith Andrews lại thi đấu thiếu thuyết phục khi xa nhà, chỉ giành 4/17 điểm trên sân khách mùa này và chưa thắng 10 chuyến hành quân gần nhất tại Ngoại hạng Anh (7 trận hòa và 3 thất bại).

Đội khách cũng phải đối diện với những thống kê bất lợi trước chuyến hành quân đến Manchester. Brentford đã thua cả 5 lần làm khách tại Old Trafford trong khuôn khổ Premier League.

MU sẽ phải tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành 3 điểm ở lượt trận này trước Bầy ong để có thể dần thoát khỏi nhóm có nguy cơ tụt hạng. Nếu không, đội bóng nửa đỏ thành Manchester rất có thể sẽ phải thế chỗ Crystal Palace đứng ở vị trí đội sổ khi vòng 12 khép lại.

Trận đấu giữa MU và Brentford diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 28/11. Việc Brentford gần đây sợ dớp Old Trafford, vì thế Quỷ đỏ thắp lên hy vọng có chiến thắng đầu tiên dưới triều đại Mauricio Pochettino.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

Man Utd: Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martinez, Mainoo, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Zirkzee

Brentford: Kelleher, Kayode, Van den Berg, Ajer, Lewis-Potter, Yarmoliuk, Janelt, Anthony, Jensen, Schade, Wilson

-MU từng thắng cả 5 trận ở Premier League khi tiếp đón Brentford tại Old Trafford.

-Brentford đã cải thiện thành tích đối đầu trong thời gian gần đây khi đã giành 2 chiến thắng trong 3 cuộc chạm trán gần nhất.