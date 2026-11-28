Xabi Alonso nhận thất bại thứ ba liên tiếp cùng Chelsea tại Premier League.

Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi để thua Nottingham Forest 2-3 ở vòng 12 Premier League hôm 28/11. Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của thầy trò Xabi Alonso, đồng thời là trận thua thứ tư trong 5 vòng gần nhất. Hàng phòng ngự thiếu chắc chắn và những quyết định nhân sự của HLV người Tây Ban Nha đang khiến Chelsea trả giá.

Wesley Fofana là một trong những cái tên gây thất vọng nhất. Trung vệ người Pháp bị CĐV Chelsea la ó trước trận sau những phát ngôn gây tranh cãi. Đến khi bóng lăn, anh tiếp tục mắc sai lầm, trực tiếp khiến đội nhà chịu phạt đền và rơi vào thế bất lợi.

Fofana khiến Chelsea trả giá

Nottingham Forest nhập cuộc đầy quyết tâm và mở tỷ số ngay phút thứ 5. Từ đường tạt bóng của Daniel Muñoz, Igor Jesus tung cú vô-lê đẹp mắt, đánh bại thủ môn Chelsea.

Đội khách gặp nhiều khó khăn trước lối chơi trực diện của Forest. Hàng phòng ngự Chelsea liên tục để lộ khoảng trống, trong khi những pha tổ chức tấn công chưa đủ sắc bén để tạo ra khác biệt.

Phút 51, Fofana phạm lỗi với Liam Delap trong vòng cấm. Morgan Gibbs-White thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Đây là tình huống khiến trung vệ người Pháp tiếp tục hứng chịu chỉ trích.

Chỉ 5 phút sau, Xabi Alonso quyết định rút Fofana khỏi sân, đưa Levi Colwill vào thay. Quyết định ấy cho thấy nhà cầm quân người Tây Ban Nha không muốn tiếp tục mạo hiểm với trung vệ đang có một ngày thi đấu dưới sức.

Chelsea kiểm soát bóng 64,5% nhưng chỉ có 2 cú sút trúng đích trước Nottingham Forest.

Chelsea tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 54 nhờ công Emmanuel Emegha. Tuy nhiên, hy vọng của đội khách nhanh chóng bị dập tắt. Phút 72, Gibbs-White thoát xuống sau đường chuyền của Xaver Schlager rồi đánh bại thủ môn Chelsea, hoàn tất cú đúp và nâng cách biệt lên hai bàn.

Emegha ghi thêm bàn ở phút 89, nhưng Chelsea không còn đủ thời gian để tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng thành London rời City Ground với thất bại 2-3.

Xabi Alonso đối diện áp lực

Điều đáng lo với Chelsea không chỉ là kết quả, mà còn ở cách đội bóng để thua. Nottingham Forest chỉ kiểm soát bóng khoảng 35,5% nhưng vẫn ghi được ba bàn. Chelsea cầm bóng tới 64,5%, song chỉ có 8 cú sút và 2 lần đưa bóng trúng đích. Trong khi đó, Forest có 10 pha dứt điểm, với 7 lần trúng đích.

Sự chênh lệch ấy cho thấy Chelsea kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể áp đặt thế trận. Đội khách gặp khó trước những pha tấn công trực diện, đồng thời thiếu sự chắc chắn mỗi khi đối phương đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.

Forest giành 3 điểm trên sân nhà trước Chelsea.

Thất bại trước Forest nối dài chuỗi kết quả đáng thất vọng của Chelsea. Sau trận thua 1-4 trước Leeds ở vòng đấu trước, đội bóng của Alonso tiếp tục bộc lộ những vấn đề trong phòng ngự. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chưa tìm được đội hình ổn định, trong khi các quyết định nhân sự bắt đầu bị đặt dấu hỏi.

Việc tiếp tục sử dụng Fofana trong bối cảnh trung vệ này chịu sức ép từ người hâm mộ không mang lại hiệu quả. Chelsea không chỉ mất điểm mà còn khiến những nghi ngờ về cách lựa chọn nhân sự của Alonso gia tăng.

Chelsea vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt, nhưng chất lượng cá nhân chưa đủ bù đắp những vấn đề trong tổ chức. Khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm, còn đội bóng không tìm được cách kiểm soát những tình huống nguy hiểm, việc đánh rơi điểm số trở thành hệ quả khó tránh.

Ba thất bại liên tiếp là lời cảnh báo nghiêm trọng với Alonso. Ông cần sớm ổn định hàng phòng ngự, tìm ra bộ khung phù hợp và giúp Chelsea cải thiện khả năng chuyển hóa quyền kiểm soát bóng thành cơ hội. Nếu không, áp lực tại Stamford Bridge sẽ còn tăng lên sau mỗi vòng đấu.

Highlights Nottingham Forest 3-2 Chelsea Rạng sáng 28/11, Nottingham Forest đánh bại Chelsea với tỷ số 3-2 tại vòng 12 Premier League 2026/27.