Chelsea thua trận thứ ba liên tiếp

Rạng sáng 28-11 (giờ Việt Nam), CLB Nottingham Forest đánh bại Chelsea 3-2 trên sân nhà City Ground ở vòng 12 giải Ngoại hạng Anh.

Trận đấu giữa Nottingham Forest và Chelsea khép lại với kết quả bất ngờ. Ảnh: AP

Nhập cuộc chủ động, Nottingham Forest sớm mở tỷ số ở phút thứ 5 nhờ công của Igor Jesus, trước khi Morgan Gibbs-White nhân đôi cách biệt ở phút 51.

Emanuel Emegha gỡ lại một bàn cho Chelsea ở phút 54, nhưng Nottingham Forest tiếp tục tạo cách biệt dẫn 2 bàn ở phút 72 khi Morgan Gibbs-White hoàn tất cú đúp.

Emanuel Emegha ghi thêm một bàn nữa ở phút 89, nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp Chelsea thoát khỏi trận thua với tỷ số 2-3.

Chiến thắng này giúp Nottingham Forest vươn lên xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Trong khi đó, với trận thua thứ ba liên tiếp, Chelsea đứng thứ 8 với 16 điểm.

Messi có thể thi đấu cùng Ronaldo

Cựu tiền đạo Carlos Tevez vừa đăng tải thông tin Lionel Messi đã đồng ý tham gia trận đấu vinh danh anh vào ngày 20-12 tới trên sân La Bombonera ở Buenos Aires, Argentina.

Danh sách các danh thủ góp mặt ở trận đấu này, ngoài Messi còn có Juan Roman Riquelme, Rio Ferdinand, Sergio Aguero, Martin Palermo, Gianluigi Buffon, Leandro Paredes, Rolando Schiavi và Nicolas Burdisso.

Hiện, còn chờ sự đồng ý của Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Javier Mascherano và Franco Colapinto. Nếu như CR7 nhận lời, người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ được chứng kiến Messi và Ronaldo thi đấu cùng nhau.

Aston Villa cân nhắc chia tay Garnacho

Theo The Athletic, CLB Aston Villa đang nghiêm túc cân nhắc chia tay tiền đạo Garnacho sau thời gian cầu thủ này gây thất vọng.

Kể từ khi chuyển đến theo dạng cho mượn hồi tháng 7 vừa qua, ngôi sao 22 tuổi mới có vỏn vẹn 34 phút thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh.

Đáng chú ý, Garnacho bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở 3 trận liên tiếp. Cựu cầu thủ của MU lập tức gây chú ý khi xóa những nội dung liên quan đến Aston Villa khỏi trang cá nhân. Trong khi đó, hình ảnh về chức vô địch FA Cup 2024 cùng MU vẫn được giữ lại. Động thái trên càng làm dấy lên đồn đoán về khả năng Garnacho sớm rời sân Villa Park.

Garnacho có thể rời Aston Villa. Ảnh: Getty

MU theo dõi Araujo

Theo Sport Witness, MU đang theo dõi Araujo trong nhiều tháng và có thêm cơ hội trực tiếp đánh giá cầu thủ này ở trận hòa Sporting Lisbon 2-2 hôm 26-11 vừa qua.

Màn trình diễn của hậu vệ 26 tuổi khiến ban lãnh đạo MU càng quyết tâm theo đuổi thương vụ.

Araujo đá chính 14 trong tổng số 15 trận mùa này cho Sporting Lisbon và chơi trọn 90 phút trước MU. Anh để lại dấu ấn với pha kiến tạo giúp Luis Suarez mở tỷ số ở phút 33. Sau màn thể hiện đó, đội chủ sân Old Trafford thêm tin tưởng vào khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của tuyển thủ người Uruguay.

Wushu Hà Nội khẳng định sức mạnh

Với 7 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, đội tuyển wushu Hà Nội đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương môn wushu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Những gương mặt mang về huy chương vàng cho Wushu Thủ đô gồm: Trần Đức Tài (Nam quyền nam), Đặng Trần Phương Nhi (Nam quyền nữ), Trần Thị Kiều Trang (Thái cực kiếm Trần gia nữ), Nguyễn Trọng Lâm (Thái cực quyền nam), Nguyễn Văn Sỹ (Trường quyền nam), Dương Thúy Vi (Trường quyền nữ)...

Bảng xếp hạng huy chương môn wushu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ghi nhận sức mạnh vượt trội của đoàn Hà Nội.

Giải cầu lông trẻ và các câu lạc bộ tỉnh Thái Nguyên

Tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức Giải cầu lông các nhóm tuổi trẻ và Giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Giải diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30-11, quy tụ 450 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên thuộc 50 đoàn đến từ các câu lạc bộ tại xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và trường học trên địa bàn tỉnh tham dự.

Thái Nguyên giành 26 huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc

Tính đến hết ngày 27-11, Đoàn thể thao Thái Nguyên đã giành 26 huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, gồm 9 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Đua thuyền đang là môn đóng góp thành tích nổi bật nhất với 5 huy chương vàng, chiếm hơn một nửa tổng số huy chương vàng của toàn đoàn. Kickboxing giành 2 huy chương vàng, còn muay và kéo co mỗi môn đóng góp 1 huy chương vàng.

Với kết quả này, đoàn thể thao Thái Nguyên đã hoàn thành 43% mục tiêu huy chương các loại (mục tiêu là 61 huy chương), riêng chỉ tiêu huy chương vàng đạt 45%. Đáng chú ý, 5 môn đã kết thúc thi đấu mang về 17 huy chương, vượt 4 huy chương so với chỉ tiêu đề ra.