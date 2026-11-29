Từ những cây sáo trúc đến câu hò bên dòng Kiến Giang

Trong căn nhà của ông Dương Văn Liên, ở xã Trường Phú, những cây sáo trúc sưu tầm qua nhiều năm tháng được ông nâng niu, gìn giữ cẩn thận. Bộ sưu tập có đầy đủ các loại sáo trúc với nhiều kích thước, hình dáng và đặc điểm khác nhau. Với người không am hiểu nhạc cụ dân gian, đó có thể chỉ là những ống trúc được khoét lỗ đơn giản, nhưng với ông Liên, mỗi cây sáo đều có giá trị riêng, gắn với một câu chuyện và một chặng đường tìm kiếm, sưu tầm.

Tình yêu với nhạc cụ truyền thống đến với ông Liên từ khi còn nhỏ. Thuở ấy, ông gặp một người từng là nhạc công của đoàn chèo ở miền Bắc, sau đó tham gia kháng chiến chống Mỹ. Từ những lần trò chuyện, học hỏi cách sử dụng nhạc cụ và tìm hiểu các làn điệu cổ, ông bắt đầu đam mê sáo trúc và dành nhiều thời gian hơn cho việc sưu tầm. Những cây sáo trúc được tìm kiếm, bổ sung dần qua thời gian tạo thành một bộ sưu tập phong phú, được ông xem như một phần tài sản tinh thần của mình.

Ông Dương Văn Liên bên bộ sưu tập nhạc cụ dân tộc - Ảnh: NVCC

Ông Liên chia sẻ, việc sưu tầm trước hết xuất phát từ niềm đam mê. Trong quá trình làm công tác văn hóa, ông nhận thấy mình phải có trách nhiệm với những giá trị truyền thống của địa phương. Bởi nếu không có người tìm hiểu, lưu giữ thì những nhạc cụ từng gắn bó với đời sống của cha ông có thể dần vắng bóng. Điều đáng quý ở ông Liên là niềm đam mê không chỉ dừng lại ở việc sưu tầm nhạc cụ dân tộc, mà ông còn dành nhiều tâm sức để tìm hiểu, sưu tầm các làn điệu dân ca, đặc biệt là Hò khoan Lệ Thủy. Trong những năm tháng làm công tác bảo tồn văn hóa, ông đã gặp gỡ nhiều nghệ nhân cao tuổi, ghi âm, ghi chép những bài hò cổ trước khi chúng có nguy cơ thất truyền.

Ông nhớ mãi câu chuyện về một nghệ nhân có tên là Trương Xăng, ở thôn Quảng Cư, huyện Lệ Thủy cũ. Sau khi vận động gia đình và câu lạc bộ tạo điều kiện để nghệ nhân tham gia tập luyện, ông Liên đã kịp ghi âm một số làn điệu do người này thể hiện. Một thời gian ngắn sau đó, nghệ nhân Trương Xăng qua đời, những bản ghi âm ông Liên lưu giữ đã trở thành tư liệu đặc biệt quý giá, bởi có những làn điệu nếu không được lưu lại kịp thời thì rất khó có thể tìm được người hát lại đầy đủ.

Với ông Dương Văn Liên, giữ gìn văn hóa không chỉ là lưu lại một bản ghi âm hay một nhạc cụ cũ. Điều quan trọng hơn là những giá trị ấy phải có người biết, người hiểu và tiếp tục thực hành. Bởi vậy, bên cạnh việc sưu tầm sáo trúc, ông vẫn đồng hành với các nghệ nhân trong hoạt động phục dựng, truyền dạy Hò khoan Lệ Thủy. Trò chuyện với chúng tôi, ông Liên cũng bày tỏ nhiều trăn trở bởi phần lớn công việc bảo tồn hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào sự nhiệt tình của nghệ nhân, trong khi điều kiện hỗ trợ còn khá hạn chế.

Nối dài những câu hò

Ngôi nhà của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hải Lý, ở xã Lệ Thủy lâu nay đã trở thành địa điểm sinh hoạt của Câu lạc bộ Hò khoan Lệ Thủy, nơi các nghệ nhân và những người yêu thích dân ca gặp gỡ, luyện tập và truyền dạy cho lớp trẻ. Mỗi tháng, câu lạc bộ duy trì khoảng 4 buổi sinh hoạt. Lịch tập luyện được sắp xếp luân phiên giữa các nghệ nhân và học sinh để hoạt động không bị gián đoạn.

Bà Hải Lý cho biết, trước đây bà từng lo ngại hò khoan sẽ dần mai một, nhất là khi người trẻ có nhiều hình thức giải trí khác và không còn mặn mà với dân ca truyền thống. Nhưng những năm gần đây, khi việc đưa hò khoan vào trường học được quan tâm, bà cảm thấy rất phấn khởi. Bà kể, trước đây, mỗi trường chỉ có khoảng ba, bốn em biết hát hò khoan. Nhưng nay, nhiều trường đã hình thành câu lạc bộ với khoảng 12 học sinh tham gia, từ bậc tiểu học đến THPT. Câu lạc bộ cũng đã phối hợp truyền dạy tại nhiều trường học, tham gia dàn dựng các tiết mục cho học sinh dự thi và đạt kết quả tốt.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Hải Lý chia sẻ, niềm vui lớn nhất của người truyền dạy là nhìn thấy lớp trẻ có thể hát được, biểu diễn được và thực sự yêu thích di sản của quê hương. Đặc biệt, trong những lần biểu diễn trên “Chuyến tàu di sản”, bà rất vui khi thấy du khách trong và ngoài nước hào hứng tham gia hò, xố, dù không phải ai cũng biết hát trọn vẹn một làn điệu. Sự đón nhận ấy cho thấy Hò khoan Lệ Thủy vẫn có sức hấp dẫn khi được giới thiệu đúng cách và có môi trường để lan tỏa.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hải Lý (người mang áo đỏ) trong một buổi truyền dạy Hò khoan Lệ Thủy tại nhà - Ảnh: Thanh Sơn

Trong số những học sinh đang tham gia Câu lạc bộ Hò khoan Lệ Thủy có em Ngô Thị Khánh Vân, học sinh lớp 6A, Trường THCS số 1 Lệ Thủy. Vân bắt đầu học hát hò khoan từ năm lớp 1. Từ những buổi tập đầu tiên, em dần quen với các làn điệu, đặc biệt yêu thích mái chè, mái xắp, mái ba. Khi được đề nghị thể hiện một đoạn hò, Vân cất giọng với những câu hát mời gọi mọi người về thăm quê hương Lệ Thủy, nơi có dòng Kiến Giang xanh và những làng quê trù phú. Đó là những câu hát mộc mạc, gần gũi, nhưng qua giọng hát của cô học trò nhỏ lại cho thấy tình cảm của em với quê hương và loại hình dân ca mà mình đang theo học.

Với Khánh Vân, điều em mong muốn không phải là những thành tích mới mà đơn giản là có thêm nhiều lớp tập huấn, nhiều buổi sinh hoạt để em được học thêm các làn điệu hò khoan. Mong muốn ấy cũng là điều mà những người truyền dạy như Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hải Lý luôn chờ đợi.

Đưa nghề truyền thống đến với người trẻ

Ngày nay, trước sự phổ biến của các sản phẩm nhựa, kim loại tiện lợi, những vật dụng đan lát truyền thống ngày càng ít được sử dụng. Không ít người trẻ lớn lên mà chưa hiểu hết giá trị của những sản phẩm từng gắn bó với đời sống của ông bà, cha mẹ mình.

Em Hồ Thị Ngọc Hoài, học sinh lớp 8, Trường phổ thông dân tộc nội trú xã Trường Phú, cũng từng có suy nghĩ như vậy. Hoài chia sẻ, trước khi tham gia tìm hiểu văn hóa truyền thống, em và nhiều bạn còn khá mơ hồ về trang phục cũng như các sản phẩm đan lát truyền thống của dân tộc Bru-Vân Kiều mà mình là người trong cộng đồng. Sau khi được tham gia vào dự án tìm hiểu về bản sắc văn hóa của đồng bào mình, điều khiến Hoài ấn tượng là sự tinh tế và ý nghĩa văn hóa ẩn chứa trong từng sản phẩm. Em nhận ra đằng sau mỗi sản phẩm là trí tuệ, kinh nghiệm và những quan niệm về đời sống của người Bru-Vân Kiều.

Sản phẩm đan lát truyền thống của các em học sinh Bru-Vân Kiều - Ảnh: V.P

Từ bộ sưu tập sáo trúc của ông Liên, những buổi tập hò khoan của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hải Lý đến các hoạt động tìm hiểu nghề đan lát trong trường học, mỗi người, một công việc, một hoạt động đang góp một phần công sức để giữ lại những giá trị văn hóa của quê hương. Những việc làm ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi, bởi vẫn còn những khó khăn về kinh phí, môi trường truyền dạy và sự tiếp nối của lớp trẻ. Nhưng điều đáng quý là họ vẫn tâm huyết, miệt mài theo đuổi và tin rằng những giá trị ấy cần được gìn giữ. Để rồi, tiếng sáo, câu hò và những sản phẩm truyền thống không chỉ nằm lại trong ký ức của người đi trước mà tiếp tục hiện hữu trong đời sống hôm nay.

Đây cũng là điều mà Trường phổ thông dân tộc nội trú xã Trường Phú đang hướng đến. Thầy giáo Lê Duy Lộc, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, qua quá trình tổ chức các dự án tìm hiểu văn hóa, nhà trường nhận thấy học sinh có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức. Các em không chỉ biết thêm về những vật dụng quen thuộc mà còn hiểu hơn về giá trị văn hóa, từ đó hình thành niềm tự hào và ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc.

Theo thầy Lê Duy Lộc, việc bảo tồn nghề truyền thống trong môi trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú có nhiều thuận lợi bởi đây là nơi tập trung học sinh thuộc các cộng đồng dân tộc. Nếu được tổ chức phù hợp, những hoạt động trải nghiệm sẽ giúp các em tiếp cận văn hóa ngay trong quá trình học tập, sinh hoạt hằng ngày. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch duy trì việc tìm hiểu nghề đan lát và trang phục truyền thống của người Bru-Vân Kiều thông qua hoạt động giáo dục hướng nghiệp, trải nghiệm sáng tạo và lồng ghép vào một số môn học như Công nghệ, Giáo dục công dân.