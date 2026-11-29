Tối 28/11, Gala bế mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra tại chợ Đồng Xuân, khép lại 16 ngày hoạt động với 146 chương trình, thu hút hơn 500.000 lượt khách tham quan và sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân, người làm sáng tạo đến từ 21 quốc gia cho thấy sức hút của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đồng thời mở ra những kỳ vọng về phát triển hệ sinh thái sáng tạo đô thị của Thủ đô.