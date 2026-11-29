Không gian văn hóa dân tộc Kháng
Đồng bào dân tộc Kháng có 6.573 người, chiếm 0,53% dân số toàn tỉnh Sơn La, sinh sống tại hơn 30 bản, chủ yếu dọc sông Đà, thuộc các khu vực Mường La, Quỳnh Nhai và Thuận Châu.
Đồng bào dân tộc Kháng sinh sống trong những ngôi nhà sàn có mái hình mai rùa, đời sống gắn với nương rẫy, đánh bắt cá, chăn nuôi và nghề đan lát. Thuyền độc mộc từng là phương tiện quen thuộc trong đi lại và khai thác thủy sản. Trong đời sống văn hóa tâm linh, Lễ Xé Pang Á là nét sinh hoạt tín ngưỡng tiêu biểu, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/cong-dong-12-dan-toc-tai-son-la/khong-gian-van-hoa-dan-toc-khang-lEFzTYROg.html