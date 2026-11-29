Không gian văn hoá dân tộc Mường
Đồng bào dân tộc Mường ở Sơn La hiện có hơn 92.000 người, chiếm 6,94% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung tại các địa bàn Phù Yên, Bắc Yên và Mộc Châu. Tiếng Mường thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, gắn liền với quá trình hình thành, phát triển và những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh.
Đồng bào Mường có truyền thống canh tác lúa nước, sinh sống trong những ngôi nhà sàn ba gian, hai chái đặc trưng. Phụ nữ Mường nổi bật với trang phục truyền thống gồm áo cánh ngắn, váy dài và phần cạp váy được dệt hoa văn tinh xảo. Trong đời sống văn hóa, tiếng cồng chiêng, rượu cần, các làn điệu dân ca, ví đúm cùng những lễ hội như hội xuống đồng, hội cầu mưa, lễ rửa lá lúa, lễ cơm mới vẫn được gìn giữ, phản ánh đời sống tinh thần phong phú và sự gắn bó của đồng bào với sản xuất nông nghiệp và cộng đồng.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/cong-dong-12-dan-toc-tai-son-la/khong-gian-van-hoa-dan-toc-muong-FZcXhLRdg.html