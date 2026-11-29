Vận động viên nhí hóa trang thành hình ảnh meme mèo chuối trên đường chạy. Ảnh: Huy Anh

Màu sắc trang phục trong giải chạy có sự góp mặt của nhiều thành phần, từ người cựu chiến binh tự hào được khoác trên mình bộ đồ quân phục, hình ảnh các "o du kích", anh nông dân vui vẻ ôm cá chép vàng hay các vận động viên nhí hóa trang thành tuần lộc mùa giáng sinh, chú mèo chuối vàng ngộ nghĩnh đến những cô gái với trang phục truyền thống của các dân tộc đã đem đến giải đấu những hình ảnh ấn tượng.

Một vận động viên nhí hóa thân thành chú tuần lộc tham gia giải chạy. Ảnh: Huy Anh

Vận động viên hóa trang thành anh nông dân ôm cá chép vàng trên đường chạy. Ảnh: Công Nghĩa

Vận động viên nhí Bùi Viết Nghĩa tham gia giải chạy cùng đại gia đình 3 thế hệ. Nghĩa đã hóa trang thành meme mèo chuối, cô em gái thì mặc trang phục cùng tông áo xanh, quần vàng. Hình ảnh nhân vật vui nhộn này đang được cộng đồng mạng chia sẻ nhiều. “Mặc đồ hóa trang có nóng và bất tiện hơn khi chạy nhưng em vẫn rất thích vì muốn tạo điểm nhấn, thêm sắc màu cho giải chạy” - vận động viên Bùi Viết Nghĩa chia sẻ.

Vận động viên hóa thân thành cô gái dân tộc X’tiêng về đích giải chạy cự ly 21 km. Ảnh: Huy Anh

Cô gái trẻ Phạm Thị Thanh Vân làm việc tại một công ty dược phẩm ở tỉnh Vĩnh Long lần đầu tiên tham gia giải marathon tại Đồng Nai, đăng ký ở cự ly 21km. Thanh Vân hóa trang thành cô gái dân tộc X'tiêng mặc trang phục thổ cẩm, đeo chiếc gùi trên suốt chặng đường chạy.

Chị Phạm Thị Thanh Vân cho biết: Tôi chọn trang phục thổ cẩm của dân tộc X'tiêng vì qua tìm hiểu tôi biết đây là dân tộc thiểu số sinh sống ở phía Bắc Đồng Nai. Cộng đồng dân tộc X'tiêng gắn liền với bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”, ca ngợi hình ảnh đồng bào thức đêm giã gạo nuôi bộ đội thời kháng chiến. Tôi từng tham gia nhiều giải marathon, mỗi giải tôi đều tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng ở địa phương đó để hóa trang cho phù hợp... Mặc đồ hóa trang không được thoải mái bằng đồ thể thao nhưng tôi luôn chọn kiểu hóa trang phù hợp cho mỗi giải chạy. Khi mặc trang phục độc đáo, những vận động viên khác trên đường chạy đều rất thích thú, được họ quan tâm, động viên nhiều hơn nên tôi rất vui.

Vận động viên hóa trang thành cô gái Khmer tham gia giải chạy. Ảnh: Công Nghĩa

Vận động viên mặc đồ bộ đội trên đường chạy. Ảnh: Huy Anh

Đây là mùa giải thứ 3 ông Dương Văn Minh, vận động viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group. Ông Minh cho biết rất háo hức tham gia giải chạy lần này và chọn hóa thân thành chàng trai dân tộc X'tiêng. "Tôi tham gia giải chạy vì sức khỏe, chọn đường chạy 21km và các vận động viên trên đường chạy rất tuyệt vời" - ông Minh cho biết.

Vận động viên mặc trang phục áo bà ba tham gia giải chạy. Ảnh: Công Nghĩa

Cùng là vận động viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký đường chạy 21km, ông Trần Hồng Phú cho hay: Tôi có nhiều năm tham gia các giải marathon. Là cán bộ quân đội hưu trí nên tôi đều chọn mặc đồ bộ đội - là "thương hiệu" của Quân đội nhân dân Việt Nam - tham gia tất cả các giải chạy. Tôi muốn lan tỏa đến các bạn trẻ dù bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn nào chúng ta cũng phải vượt qua và không bao giờ bỏ cuộc.

Khán giả chụp hình lưu niệm với vận động viên có trang phục độc lạ tại giải chạy. Ảnh: Công Nghĩa