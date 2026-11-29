NSƯT Lê Thiện: Người nghệ sĩ phải có trách nhiệm với khán giả và xã hội

NSƯT Lê Thiện là 1 trong những khách mời trong buổi giao lưu với sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, thuộc khuôn khổ Giải Mai Vàng 2026.

NSƯT Lê Thiện.

Tại chương trình, nữ nghệ sĩ nhắn gửi những tâm tư, tình cảm đến các nghệ sĩ trẻ. NSƯT Lê Thiện nhấn mạnh 3 điều người nghệ sĩ cần có trên hành trình theo đuổi nghệ thuật là niềm tin, tình yêu nghề và tinh thần vượt qua giới hạn bản thân. Bà khuyến khích các sinh viên giữ tâm thế cởi mở, vững vàng trước thử thách, không ngừng nỗ lực để hoàn thiện mình.

NSƯT Lê Thiện cho biết thời gian qua không khỏi buồn lòng khi liên tiếp chứng kiến hình ảnh những người hoạt động nghệ thuật phải đưa tay vào còng số 8. Những sự việc này khiến nữ nghệ sĩ trăn trở về trách nhiệm của người làm nghề, nhất là khi họ mang danh xưng nghệ sĩ và nhận được sự yêu mến, tin tưởng từ công chúng.

Clip NSƯT Lê Thiện chia sẻ tâm tư

“Nghệ sĩ cũng là chiến sĩ, nghề này mang tính chiến đấu chứ không đơn giản đâu. Người nghệ sĩ phải có trách nhiệm với những gì mình làm, với khán giả và xã hội”, bà nói với VietNamNet.

Hoàng Mèo và Tấn Bo - 2 nghệ sĩ vừa bị khởi tố trong vụ án liên quan đến hoạt động sản xuất, diễn xuất và phát hành phim có nội dung vi phạm pháp luật.

Theo NSƯT Lê Thiện, mỗi người hoạt động nghệ thuật cần chủ động tìm hiểu những vấn đề đang diễn ra trong đời sống, cập nhật kiến thức, hiểu tình hình xã hội và đất nước. Điều đó không chỉ giúp họ có thêm chất liệu khi tham gia các tác phẩm mà còn góp phần hình thành nhận thức, bản lĩnh trước những tình huống trong cuộc sống.

Những sự việc đáng tiếc vừa qua cần được nhìn nhận như bài học để mỗi người, đặc biệt là những bạn trẻ tự điều chỉnh, tránh lặp lại sai lầm. Trên hết, mỗi người phải đủ tỉnh táo để nhìn lại bản thân, nhận ra lỗi và có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

"Diễn đôi ba vai đã được gọi là ngôi sao, phải biết mắc cỡ"

NSƯT Lê Thiện cũng trăn trở khi danh xưng nghệ sĩ, ngôi sao ngày càng được sử dụng dễ dãi, trong khi không ít người chưa có đủ nền tảng nghề nghiệp để xứng đáng với sự tung hô.

Điều kiện sống và làm nghề thuận lợi đôi khi khiến một số người dễ nảy sinh tâm lý ảo tưởng. Trong khi đó, để có vị trí được công chúng công nhận, mỗi cá nhân người làm nghệ thuật phải trải qua quá trình rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm và chứng minh năng lực bằng những sản phẩm chất lượng, tử tế.

“Tôi khuyên các diễn viên trẻ nên tự biết mình là ai, đừng chạy theo những nhận xét ảo. Có những người mới diễn đôi ba vai đã được giới thiệu là ngôi sao điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, ngôi sao sân khấu. Chúng ta phải biết tự mắc cỡ khi nghe những từ đó nếu thấy mình chưa xứng đáng”, bà bộc bạch.

Hơn hết, danh tiếng là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài, không phải thứ có thể đạt được chỉ sau một thời gian ngắn từ 1, 2 chương trình hay vài gameshow truyền hình, mạng xã hội. Để được công chúng yêu mến và ghi nhận, người nghệ sĩ cần không ngừng hoàn thiện bản thân. Tài năng, thiên phú có thể là cánh cửa giúp một người bước vào nghề nhưng để đi đường dài cần ý thức, bản lĩnh và sự nghiêm túc.

Bà tiếc nuối khi chứng kiến những người trẻ có tài năng, cơ hội phát triển nhưng vì thiếu tỉnh táo, không biết giữ mình mà tự đánh mất sự nghiệp trong đau đớn.

NSƯT Lê Thiện biểu diễn trong chương trình đại lễ 30/4/2025. Ảnh: Phạm Hải.

NSƯT Lê Thiện đặc biệt đề cao việc tự kiểm điểm sau mỗi ngày làm việc, nhìn lại những điều đã làm được, những thiếu sót, phân định đúng sai để điều chỉnh. Điều này cần thiết để mỗi người không bị cuốn theo danh tiếng hay những lời tung hô.

Sự yêu mến của khán giả là điều quý giá nhưng không phải mặc nhiên tồn tại mãi. Một khi nghệ sĩ đánh mất niềm tin công chúng, việc lấy lại tình cảm ấy sẽ vô cùng khó khăn. Vì thế, mỗi người cần trân trọng cơ hội được làm nghề, ý thức về những gì mình đang có và giữ gìn giá trị đã gây dựng.

NSƯT Lê Thiện sinh năm 1945 tại Hoài Nhơn, Bình Định. Bà bén duyên với nghệ thuật từ năm 13 tuổi khi được tuyển vào Đoàn văn công Nam Bộ, theo đoàn biểu diễn phục vụ kháng chiến. Trưởng thành từ sân khấu, bà gắn bó nhiều năm với nghệ thuật cải lương, ghi dấu qua các vở như Khuất Nguyên, Rạng ngọc Côn Sơn, Dệt gấm, Tiếng sấm Tây Nguyên... Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục hoạt động nghệ thuật và từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Bên cạnh vai trò diễn viên, bà còn tham gia công tác quản lý, đào tạo và dìu dắt thế hệ trẻ. Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Lê Thiện tiếp tục đóng phim truyền hình, điện ảnh, được đông đảo khán giả yêu mến qua hình ảnh người bà, được gọi thân mật là “Bà nội quốc dân”. Bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) năm 1993 và đang trong quá trình nộp hồ sơ xin xét danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ 11.

Ảnh, clip: HK, NVCC