Tại khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội), dưới sự hướng dẫn của ê-kíp đạo diễn, cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị miệt mài luyện tập từng động tác, đội hình và sự phối hợp trong các màn đồng diễn chuẩn bị sẵn sàng cho khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Mỗi nội dung được cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị thực hiện nghiêm túc, chính xác, đồng đều, thể hiện tinh thần kỷ luật và tác phong của người quân nhân.

Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị luyện tập đội hình.

Phía sau màn đồng diễn quy mô lớn

Đại úy Nguyễn Đức Hạnh, Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị cho biết, Nhà trường có 360 học viên trực tiếp biểu diễn tại lễ khai mạc. Lực lượng tham gia đông đòi hỏi nhà trường phải hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ từ xây dựng kế hoạch, bố trí địa điểm, bảo đảm phương tiện, vật chất, hậu cần đến quản lý, điều hành luyện tập và cơ động lực lượng. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.

Nhà trường luyện tập chương trình trong điều kiện đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như diễn tập vòng tổng hợp cho học viên cuối khóa, diễn tập chỉ huy... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường.

Trường Sĩ quan Chính trị cũng đã tích lũy nhiều kinh nghiệm tổ chức, điều hành luyện tập và biểu diễn tại các sự kiện lớn của đất nước, như chương trình nghệ thuật dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Đại úy Nguyễn Đức Hạnh, trước khi cơ động đến sân bay Gia Lâm hợp luyện, Nhà trường đã phối hợp với ê-kíp biên đạo tổ chức luyện tập kỹ các nội dung nghệ thuật. Với kinh nghiệm tham gia chương trình khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị chủ động tiếp cận yêu cầu, nhanh chóng nắm bắt ý đồ dàn dựng của ê-kíp đạo diễn và phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quốc kỳ tung bay trong buổi luyện tập của cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị.

Xuất phát từ đặc thù đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, Trường Sĩ quan Chính trị trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ để sau khi tốt nghiệp chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội ở đơn vị cơ sở. Nhờ đó, học viên có khả năng cảm thụ nghệ thuật, tiếp thu nhanh và nhạy bén trong quá trình luyện tập.

Bên cạnh thuận lợi, quá trình luyện tập đặt ra không ít khó khăn. Buổi sáng, học viên học tập, huấn luyện trên giảng đường; buổi chiều và tối tiếp tục luyện tập đồng diễn. Cường độ cao, thời gian kéo dài đòi hỏi mỗi người có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự nỗ lực lớn.

Đội hình xếp hình ngôi sao nhìn từ trên cao.

Khoảng cách từ nơi đóng quân của Trường Sĩ quan Chính trị tại xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội, đến sân bay Gia Lâm khá xa. Để bảo đảm tiến độ chung, cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị phải thức dậy từ rất sớm, cơ động đến địa điểm hợp luyện.

Gửi thông điệp một Việt Nam giàu bản sắc, yêu chuộng hòa bình

Cùng với yêu cầu về chất lượng nghệ thuật, chương trình đồng diễn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 mang theo thông điệp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Qua ngôn ngữ nghệ thuật, Trường Sĩ quan Chính trị mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, yêu chuộng hòa bình, đoàn kết và giàu khát vọng vươn lên.

Màn "Sắc màu văn hóa" với những dải lụa rực rỡ.

Điểm nhấn đáng chú ý là hình tượng những dải lụa đa sắc màu hòa quyện cùng động tác và đội hình biểu diễn. Những dải lụa khắc họa vẻ đẹp phong phú của văn hóa Việt Nam, đồng thời biểu trưng cho sự thống nhất trong đa dạng, sự gắn kết bền chặt của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Vẻ mềm mại, uyển chuyển của dải lụa kết hợp với động tác khỏe khoắn, dứt khoát và đội hình đồng đều tạo nên hình ảnh giàu tính nghệ thuật, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, chương trình chuyển tải thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình.

Màn đồng diễn khắc họa hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Màn đồng diễn cũng khắc họa hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm vượt khó, cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị đang nỗ lực hoàn thiện từng nội dung biểu diễn. Mỗi động tác, đội hình gửi gắm niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quân đội, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.